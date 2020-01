Wegverbod voor sjoemeldiesels die door blijven rijden

Minister Van Veldhoven kondigt vandaag harde maatregelen aan.





Twee SUV’s met sjoemeldiesels vormen de aanleiding: de Suzuki Vitara en de Jeep Grand Cherokee. Dat deze modellen van sjoemelsoftware waren voorzien was echter al langer bekend. In 2017 rook de RDW namelijk al onraad bij deze modellen in nasleep van dieselgate. In 2018 bekende Suzuki zelf ook gesjoemeld te hebben.

Inmiddels is er uitgebreider onderzoek gedaan en kan er definitief vastgesteld worden dat er sprake is van “ongeoorloofde emissiestrategieën”. Er zijn daarom harde maatregelen aangekondigd: als de eigenaren de auto niet naar de garage brengen mogen de auto’s niet langer de weg op.

Stientje van Veldhoven, minister van Milieu en Wonen, meldt dit vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. De Vitara en Grand Cherokee stoten in de praktijk veel meer stikstof dan bij de tests, blijk uit het onderzoek. De fabrikanten zijn nu verplicht de boel recht te zetten. Dit houdt in dat de auto’s met terugwerkende kracht aan de eisen moeten voldoen die golden op het moment van de typegoedkeuring. Dit is de normale gang van zaken, maar de maatregelen gaan nu nog een stapje verder.

Tot voorheen lag de verantwoordelijkheid puur bij de fabrikant. Als eigenaar was je niet verplicht bij een terugroepactie gehoor te geven aan de oproep. De minister vindt het echter “onacceptabel” dat niet alle auto’s worden gefixt.

Om de effectiviteit van de terugroepacties te verhogen gaat daar nu dus verandering in komen. Na een bepaalde periode zal de auto niet meer op de openbare weg mogen. De precieze details van de regeling moeten nog worden uitgewerkt. In diverse EU-landen, waaronder Duitsland en Finland, gelden momenteel al dergelijke verplichtingen.