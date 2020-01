Dit betaal je voor dikste diesel van Audi

De S8 is niet de enige dikke A8 die vandaag aan de prijslijsten is toegevoegd.

Vandaag hing Audi een prijskaartje aan hun vlaggenschip, de nieuwe S8. Waar de S6 en S7 tegenwoordig diesels zijn, heeft de S8 nog gewoon een benzinemotor. De liefhebbers van dikke diesels kunnen echter ook hun slag slaan. De A8 60 TDI kan vanaf vandaag namelijk ook besteld worden.

Als je een nieuwe A8 diesel wilde kon je tot nu toe alleen nog de 50 TDI nemen. Deze heeft een V6 die 286 pk en 600 Nm koppel produceerde. Als je dat te mager vindt kun je vanaf nu ook de 60 TDI bestellen. Deze beschikt over een V8 met maar liefst 435 pk en 900 Nm koppel. De überdiesel accelereert in 4,4 seconden naar de 100. Niet zo rap als de S8, maar het is allerminst behelpen. De topsnelheid is zoals gewoonlijk begrensd op 250 km/u.

Wat moet dat kosten? De A8 60 TDI er vanaf €144.670. De auto is ook in verlengde uitvoering te krijgen. De vanafprijs van de A8 L 60 TDI ligt op €147.870. Daarmee is dit na de S8 de duurste variant van de A8 in de prijslijsten.

Concurrentie

De krachtigste diesel die rivaal Mercedes te bieden heeft is de S 400 d. Die heeft echter geen V8, maar een 6-in-lijn met 340 pk. Deze is dan ook een stukje minder duur, met een vanafprijs van €132.478 voor de 4MATIC. De 7-serie mag natuurlijk ook niet ontbreken in deze vergelijking. BMW’s topdiesel is de 750d. Deze heeft net als de S een 6-in-lijn, maar kan zich met 400 pk wel iets beter meten de met de Audi. De 750d xDrive is er vanaf €141.782. Audi heeft dus de duurste diesel, maar ook de krachtigste.