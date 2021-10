Yamaha R7: te weinig PK’s om echt mee te doen?

De Yamaha R7, is dat niet een bodybuilder die ‘leg-day’ steevast overslaat? Meer looks dan inhoud? We zochten het voor je uit!

De Yamaha R7, er was er eerder al eentje maar die is in bijna niets te vergelijken met de Yamaha R7 die we hier voor ons zien. Die Yamaha met codenaam OW02 beschikte over een 749cc 4-cilinder blok dat er moeiteloos ruim 100pk uitperste in 1999. Gelimiteerd tot 500 stuks mag je er nu serieus geld voor neerleggen. Sommige mensen noemen dat een Collectable..

Maar de 2021 Yamaha R7 (690cc, 2 cilinder), dat is de dappere poging van Yamaha om nieuw leven te blazen in het betaalbare Supersport segment, met een niet al te zware tweecilinder. Net als Aprilia dit succesvol doet met de RS660. Voor een goede indruk van de motor op straat maar zeker ook op het circuit, kijk onderstaande video!

Maar de samenvatting willen we je ook wel in tekst geven.

Ja, ik heb zelf een Yamaha MT-07 (voor volledige openheid), daar is deze R7 op gebaseerd. Dus ik ging als eerste op zoek naar de verschillen en overeenkomsten.

Natuurlijk valt het bodywork op, ten opzichte van de naked bike die de MT-07 is. Maar ook de Full-LED verlichting, de Kayaba 41mm USD voorvork en Nissin radiale remklauwen die gekoppeld zitten aan een dikke Brembo hoofdremcilinder. Het bekende MT07 blok krijgt optioneel een quickshifter (voor opschakelen t.w.v. €165) Het frame is aangepast wat resulteert in een kortere wielbasis. Om gelijk maar alles weg te geven, dit is ook gewoon een MT-07 die veel beter remt, schakelt, stuurt en waarop je sportiever zit!

Yamaha R7 op straat

De test vond plaats in en rond Almeria (Spanje). Hier moet een motor wel erg slecht zijn om geen lol te hebben. Er is zelfs in deze omgeving ruimte om een 200pk motor ‘vrij’ te laten op straat. Maar we zijn met de R7 met zijn 73 pk. En toch hebben we geen moment het gevoel dat we te kort komen. Het rijwielgedeelte overtuigt door stabiliteit en stuurscherpte.

De motor weegt een kleine 188kg rijklaar en laat zich prima plat leggen zonder dat je bij uitaccelereren met samengeknepen billen op de Yamaha zit. Het bescheiden vermogen betekent niet dat wheelies onmogelijk zijn en ja, hij trekt probleemloos richting de 200km/u . Het is gewoon allemaal een stuk toegankelijker en beter te manager dan bij menig andere sportieve motorfiets.

De redelijk opgevouwen zitpositie wreekt zich wel op straat. Je knieën zitten erg hoog en het zadel is redelijk oncomfortabel. Misschien kiest Yamaha hier teveel de hardcore route en was een compromis wenselijker geweest voor veel potentiële kopers.

Yamaha R7 op het circuit

Op het circuit (Circuito de Andaluci) heb ik minder last van de extreme zithouding en ook de veringsetup verdient een positieve vermelding. De R7 is de belichaming van ‘Less is more’. Als we eenmaal het circuit doorhebben is het genieten geblazen. De R7 blinkt uit in vergevingsgezindheid. Zowel qua sturen en remmen, als qua koppel om je weer op gang te trekken bij het uitkomen van de bocht.

Het is zaak om op dit circuit commitment te tonen, dus bochtensnelheid op peil houden, ontzettend vroeg op het gas te gaan en later dan laat te remmen. De combinatie van beperkt (maar heel lineair en toegankelijk) vermogen met een chassis dat duidelijk z’n limieten aangeeft is het ideale recept voor veel fun en sensaties en wat dat betreft krijgt Yamaha voor mij 10/10

En dus? Yamaha R7 missen we de PK’s?

Dit alles heeft natuurlijk een prijs en dat valt niet tegen. € 10.299 in Nederland en door de afwezigheid van BPM mag hij in Belgie al mee voor € 9.299 euro. Niet gratis maar wat mij betreft heel veel waar voor je geld! En nee, dus zeker geen gemankeerde sporter met te weinig power!

Wat viel positief op?

Prijs/kwaliteit

briljant motorblok

scherp stuurgedrag

Wat mocht beter zijn?

extreme zithouding voor op straat

Dashboard verdient kleuren tft (hallo, het is bijna 2022!)

bragging rights (pk tekort ten opzichte van concurrentie..?)

tekst + foto’s: Maxxmoto.be