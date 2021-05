Ford Mustang Shelby GT500 rijtest video - Autoblog.nl

De bruutste, rauwste, gekste en snelste Mustang van Ford Shelby. En wij hebben je ‘m voor je in een rijtest video, de Ford Mustang Shelby GT500.

Officieel is de Ford Mustang Shelby GT500 niet in Nederland verkrijgbaar. Het is een knotsgek apparaat, gericht op de Amerikaanse markt. Maar ga je dan nee zeggen op de uitnodiging van Ford om de Shelby GT500 aan de tand te voelen? Wel neen, we moeten natuurlijk wel even proeven wát we nu precies missen.

De Ford Shelby GT500 is een echt listige auto. Deze muslecar gaat de komende jaren nog voor vermakelijke cars & coffee video’s zorgen. Met een onbehouwen rechtervoet sta je zo achterstevoren. Met zo’n 770 pk en 847 Nm koppel uit een 5.2-liter V8 met supercharger is het altijd oppassen. Het blok is gekoppeld aan een 10-traps automaat. Je kan er dus wel rustig mee rijden. Het kan. Er zit zelfs een Quiet Mode op, wat het uitlaatsyteem extra stil maakt. Als je 07:00 ’s ochtends richting het circuit vertrekt wil je natuurlijk niet de buren wakker maken..

Ford Mustang Shelby GT500 rijtest video

Op een testterrein van Ford in België hadden we alle ruimte om met de Ford Mustang Shelby GT500 te spelen voor een rijtest video. Die ruimte hadden we ook wel nodig, want wat een onbehouwen beest kan de GT500 zijn. Ondanks het enorme vermogen is een fatsoenlijke drift leggen helemaal niet zo makkelijk. Geef je te veel gas dan spint de auto door. Te weinig gas doet weer niet zo veel. Kortom, je het tijd nodig om precies die gouden middenweg te vinden voor de ultieme balans tussen grip en slip.

In een tijd waar duurzaamheid overal op de agenda staat en ook Ford zelfs een elektrische F-150 heeft aangekondigd voelt het bijna vreemd. Een onbehouwen musclecar met een lel van een V8 in combinatie met een geniaal uitlaatgeluid. We genieten er nog even van, zolang ze nog dit soort auto’s bouwen. Kijk gauw de Ford Mustang Shelby GT500 rijtest video om het geluid te horen!