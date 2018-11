MINI Clubman (R55) – occasion video & aankoopadvies

De MINI Clubman is een retro eerbetoon aan de MINI Traveller, maar eigenlijk was het vooral een manier voor BMW om de MINI ook aan te bieden aan mensen die een iets bruikbaardere auto zochten.

Deze MINI kreeg een iets ruimere achterbank, die bovendien toegankelijk is via een grappige zijdeur aan de passagierskant van de auto. Tenzij je een rechtsgestuurde op de kop tikt natuurlijk, maar dat terzijde. Ook aan de achterkant is voor een opmerkelijk deurconcept gekozen: geen conventionele achterklep maar een set achterdeurtjes geven toegang tot de iets ruimere kofferbak.

De Clubman is een leuke verschijning, zeker in de juiste uitvoering. De Clubman kwam in 2007 op de markt en in 2010 werd er een facelift doorgevoerd waarbij ook de motoren een update kregen. In 2015 kwam er een opvolger op de markt, maar die ruilde het kenmerkende zijdeurtje in voor twee normale achterportieren. Bovendien is er weinig MINI meer aan de huidige generatie MINI, het is echt een flink grotere auto geworden.

Aanbod op Autotrack

Op Autotrack.nl zijn een slordige 130 MINI Clubmans van deze generatie MINI te vinden. De prijzen beginnen rond 5.000 euro en lopen op tot 24.000 euro.

Pluspunten

Leuke, aparte verschijning

Rijdt strak

Redelijk bruikbaar

Waardevast

Aandachtspunten

Motorisch

De pomp die de turbo moet koelen op de Cooper S geproduceerd tot januari 2011 gaat soms stuk. Door oververhitting kon brand ontstaan. Hier is een terugroepactie voor geweest.

De AdBlue-tankjes op de 1.6 PSA-diesels kunnen lekken.

Distributieketting van de Cooper S mag niet ratelen. Als dit wel het geval is, is er potentieel al motorschade. De kettingspanner werkt niet goed. In de Verenigde Staten is er een recall voor geweest waarbij ketting en kettingspanner vervangen werden, maar in de rest van de wereld is deze recall niet uitgevoerd.

Ook de distributiekettingen van de PSA-diesels mogen geen rare bijgeluiden maken.

De MINI-motoren lusten vaak een slokje olie. Regelmatig peilen, ook tussen de onderhoudsbeurten door.

De MINI is populair en er is veel aan te modificeren. Veel auto’s worden voorzien van chiptuning etc. Dat betekent dat er soms ook grenzen opgezocht worden van wat een motor aankan. Met name de Cooper S heeft hierdoor verhoogde kans op zuigers die het begeven.

De diesels krijgen soms problemen met het dubbelmassa vliegwiel.

De brandstofpomp voor de N14 Cooper S blokken gaat nog wel eens stuk. Is een PSA-blok en het is een stuk goedkoper om de pomp bij de Peugeotdealer op te halen.

Er is een terugroepactie geweest op het N18 Cooper S blok. Een modificatie moet worden uitgevoerd om te voorkomen dat er vervuiling optreed en er in sommige gevallen zelfs olie bij de ECU kan komen.

Onderstel

De bussen van de anti-rollbar willen nog wel eens gaan rammelen.

Exterieur

Leuk die kekke deurtjes, maar check goed of je er geen roest aan kan vinden.

De luchtinlaat op de motorkap is van plastic en wil nog wel eens vervormen door warmte van de turbo.

Kunststof delen van het exterieur willen nog wel eens loslaten. Met namen de lijsten op de A-stijl, spatbordranden en zijknipperlichtjes laten nog wel eens los.

Interieur

De Clubman was er met een tweezits en een driezits achterbank. Let dus goed op wat je koopt, zeker als je van plan bent om meer dan twee mensen achterin te laten plaatsnemen.

Elektrisch

Airco was niet op alle Clubmans standaard, even scherp op zijn dus.

Bij veel korte ritten kunnen de Efficient Dynamics je parten gaan spelen op auto’s die daarmee uitgerust zijn. De dynamo werkt niet altijd goed genoeg waardoor het start stop systeem de batterij leegtrekt.

