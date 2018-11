Deze Range Rover is gaver dan het origineel

Je ziet het nauwelijks, maar deze Range Rover is net even anders dan anders.

Het is de eerste echt luxe terreinwagen die alles kan: de Range Rover Classic. Met deze auto heeft Land Rover een meesterzet gedaan. Niet alleen omdat het een commercieel succes was voor de Britten. Het was eigenlijk een voorbode voor veel moderne SUV’s die later op de weg verschenen. In de jaren ’90 kwamen de Cadillac Escalade en Lincoln Navigator erbij, om maar te zwijgen van de zwik SUV’s van Europese merken die in het nieuwe millennium gelanceerd werden.

Hoeveel we ook houden van de eerste generatie Range Rover, we kunnen niet blind zijn voor de schoonheidsfoutjes van de auto. De styling is onovertroffen, het comfort is waanzinnig en de terreincapaciteiten zijn indrukwekkend, maar de auto is door een lading half-stakende Britse arbeiders in de jaren ’80 in elkaar geschroefd en dat is een garantie voor een zeer wonderlijke bouwkwaliteit. Die V8 motor loopt erg soepel, maar zuipt vooral heel erg veel, zonder echt vermogen te bieden.

Gelukkig heeft ECD een goede optie voor je als je een Range Rover Classic wilt die net even wat bedrijfszekerder is. Aan het begin van dit jaar toonden wij jullie de creatie van Jensen International Automotive. Dat was een combinatie van een Range Rover Classic koetswerk op een Land Rover Discovery III chassis. Bij het Amerikaanse ECD blijven ze iets dichter bij het origineel.

Het was de bedoeling om het design zoveel mogelijk onaangetast te houden, maar de auto alleen aan te passen aan de wensen en eisen van consumenten in 2018. Zo heeft het schijnbare originele dashboard een modern infotainment systeem en is het mogelijk om draadloos je smartphone op te laden. De geslaagde restomod heeft nu ook gescheiden climate control. De stoelen zijn origineel, maar opnieuw bekleed met leder.

In technisch opzicht veranderde er meer. Zo werd het onderstel compleet herzien met nieuwe luchtvering. De originele Rover V8 (van origine een GM ontwerp) werd bedankt voor de bewezen diensten. Nu ligt er een 6.2 liter V8 uit de Chevy Silverado onder met 355 pk en 520 Nm. Als je het wenst, is 430 pk ook mogelijk. De prijzen voor dit alles zijn niet eens zo krankzinnig hoog: afhankelijk van de gekozen specificatie ben je zo’n 160.000 tot 200.000 dollar kwijt.