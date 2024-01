MINI maakt eerste hete details Aceman bekend

Batterijgrootte, afmetingen en meer over de nieuwe MINI Aceman.

Na de volledig elektrische MINI Cooper is de Aceman het volgende EV-model binnen de line-up. In het geval van laatstgenoemde gaat het om een compleet nieuw model van het Britse automerk met Duitse genen. De Aceman komt tussen de Cooper en de Countryman te staan.

De presentatie is nog dit jaar. Dat moment is nu nog niet, maar MINI heeft wel alvast wat details van de Aceman voor ons. Op dit moment voert het automerk tests uit met prototypes van de elektrische auto. Met een setje plaatjes van een gecamoufleerd exemplaar en wat details in de hand zijn we weer wat wijzer geworden!

Daar gaan we dan. De MINI Aceman is 1,75 meter breed, 4,075 meter lang en 1,49 meter hoog. De Aceman heeft altijd vier deuren en een grote achterklep. Aan boord kunnen maximaal vijf passagiers mee.

De accu is 54,2 kWh groot. Dat is precies evenveel capaciteit als de nieuwe elektrische MINI. Het merk communiceert nog geen cijfers over de actieradius van de Aceman. Het is echter goed om te weten dat de Cooper een rijbereik heeft van 402 kilometer WLTP. Zo kun je ongeveer een inschatting maken.

MINI wil ook nog niet zeggen hoe snel de Aceman kan laden. Kijken we opnieuw naar de elektrische Cooper, dan kun je er ongeveer vanuit gaan dat 100 kW DC snelladen tot de mogelijkheden moet behoren.

Op dit moment voert MINI allerlei tests uit met de Aceman, waaronder rijden onder omstandigheden tot 50 graden Celsius. Later dit jaar is de onthulling van dit nieuwe model. Het is het volgende hoofdstuk voor MINI: het merk wil uiteindelijk groeien naar een volledig elektrische line-up.