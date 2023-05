Fatsoenlijke actieradius voor nieuwe elektrische MINI Cooper

Met de elektrische MINI Cooper kom je niet bepaald ver, met de nieuwe wel!

Toen MINI met het eerste volledige elektrische model kwam waren de meningen een beetje verdeeld. Het is een leuk sturende auto en echt top elektrisch rijden, maar de opgegeven actieradius is toch wel het grootste minpunt van de EV. Met een opgegeven rijbereik van 234 kilometer kom je niet ver. Op een koude winterdag met de verwarming aan mag je blij zijn als je 140 kilometer weet te rijden op een volle accu.

Daarmee is de MINI Cooper SE echt een auto voor erbij. Voor veel huishoudens een luxe aankoop, want voordelig is de elektrische hatchback niet echt. De nieuwe elektrische MINI Cooper zou je wel als enige auto in een huishouden kunnen rijden. De actieradius is namelijk sterk verbeterd.

Groter accupakket

Op dit moment voert het automerk nog tests uit met de tweede generatie elektrische Cooper. Er komen twee varianten op de markt. De MINI Cooper E met 184 pk en de MINI Cooper SE met 218 pk. De instapper heeft een accupakket van 40,7 kWh. De SE krijgt een grotere 54,2 kWh batterij. MINI communiceert een actieradius van 300 tot 400 kilometer op basis van de WLTP-testcyclus. Kijk, dat is een sterke verbetering ten opzichte van het huidige model!

Als elektrische stadsauto blijft het een leuk ding. En met deze actieradius kun je wel je oma verderop bezoeken, om vervolgens zonder laden terug naar huis te rijden. Wel zo prettig.

Elektrische MINI’s

De tweede generatie elektrische MINI Cooper maakt straks onderdeel uit van een elektrisch portfolio van het merk. In november 2023 rolt de nieuwe elektrische MINI Countryman van de band. Eind 2024 komt daar de Aceman bij. De onthulling van de nieuwe elektrische MINI Cooper is later dit jaar.