Deze elektrische Mini is bijzonder leuk om te rijden

Althans, daar gaan wij wel een beetje van uit dat dat het geval is met deze elektrische Mini.

De elektrische MINI is geen nieuw fenomeen. Je kan de huidige generatie al een tijdje krijgen als MINI Cooper SE of Mini Cooper Electric (afhankelijk waar je woont). Heel erg leuk, maar met een wagengewicht van 1.440 kg niet echt heel erg MINI meer. Ook is een huidige generatie Mini (nu nog d F56) niet héél erg klein.

Dus wat mot je doen als je een kleine Mini wil met een elektromotor? Simpel, je pakt een originele en gaat ‘m restomodden. Dan heb je het beste van twee werelden. Het Britse bedrijf Electrogenic heeft een plug-and-play kit ontwikkeld voor de originele echte Mini (die heet dan Mini, een nieuwe MINI heeft MINI, met hoofdletters).

Deze elektrische Mini van Electronic is licht!

Electrogenic heeft al enkele kits ontwikkeld voor de Jaguar E-Type en Land Rover Defender en nu dus voor nog een Brits icoon. Je moet het echt doen omdat je het milieu belangrijk vindt, want qua performance win je niet heel erg veel. De elektromotor is namelijk goed voor 60 hele pk’s en 136 Nm, ongeveer hetzelfde als de Rover Mini had in de jaren ’90, vlak voordat het nieuwe model op de markt kwam.

De elektromotor krijgt energie van een batterij van 20 kWh groot. Daarmee kun je een acteiradius halen van 128 km, alhoewel dat in principe genoeg is. Met deze auto ga je niet in twee dagen naar Portugal rijden. Het is wel een leuke auto voor de stadskilometers en voor leuke B-wegen. Want hoe kleiner het accupakket, hoe lager het gewicht. En zoals iedereen weet: gewicht verpest alles. Dat los je niet alleen op met meer vermogen. Wil je een minder prettig rijdende auto en meer range, dan is dit binnenkort mogelijk. Er komt ook een versie aan met een tweede accupakket.

Eenvoudig

Belangrijk om te weten, is dat het een vrij eenvoudige swap is. Alles is dusdanig ontworpen dat het zo in en onder de Mini past. De ophanging, subframes en dergelijke blijven gelijk. Je kan de actie ook vrij eenvoudig ongedaan maken, wat het en soort rijdende vasectomie maakt.

De kosten van dit alles: 15 mille. In ponden. Zonder btw. Zonder montage. Daar komt dus nog wel een bedragje bovenop, want 15.000 pond is 16.910 euro. Dan doe je er 21% btw bovenop en dan zit je al op 20.461,10 euro. En dan moet je zelf een Mini meenemen die je gaat ombouwen. Dan kom je al heel snel in de buurt van een jong gebruikte elektrische MINI.

