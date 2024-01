Tadaa, het is de BMW Z4 M40i met handbak

Open rijden, een zescilinder en een handbak. In 2024! Dat is de BMW Z4 M40i Pure Impulse Edition.

Je kan zeggen wat je wil, maar BMW is goed bezig. Die veer wil ik wel in hun reet steken. Ze hebben nog coupé’s in het gamma (hallo 4 serie LCI), ze hebben nog zescilinder benzinemotoren zonder stekkers en daar komt nu een nieuwe troef bij. Een cabrio met zes cilinders en een handgeschakelde versnellingsbak.

BMW Z4 M40i Pure Impulse Edition

De nieuwe BMW Z4 M40i Pure Impulse Edition is een uitbreiding van het gamma. Vanaf modeljaar 2024 is deze nieuwe topper verkrijgbaar. Dit is meer dan een ander kleurtje en leuke velgen. De Pure Impulse Edition heeft de zes-in-lijn turbomotor uit de M40i, maar niet met een Steptronic automaat. In plaats daarvan is het blok gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak.

Lekker roeren, terwijl je aan het vechten bent om die 340 pk en 500 Nm door de bochten te duwen. Je levert iets in als je bij het stoplicht staat. De automaat accelereert in 4,5 seconden naar 100 km/u, de handbak doet dit in 4,6 seconden.

BMW zegt dat deze handbak speciaal voor deze Z4 M40i ontwikkeld is. Het is een modulaire transmissie met enkele componenten van BMW M. Alleen de M3 is het andere hete model van BMW met een ‘sportief pookje’. Wat dat betreft is de BMW Z4 M40i Pure Impulse Edition redelijk uniek.

De Pure Impulse Edition staat op 19 inch wielen voor en 20 inch wielen achter. Verder heeft deze versie Variable Sport Steering, M Sportremsysteem, een M Sportdifferentieel, adaptieve M wielophanging. Hij zit lekker in de spullen dus.

Speciaal voor deze editie is de kleur Frozen Deep Green metallic nieuw. In Noord-Amerika is de kleur San Remo Grün metallic verkrijgbaar. Laatstgenoemde kleur is in Europa ook verkrijgbaar op de reguliere Z4-modellen. Dat is de sDrive20i en de sDrive30i

De M40i doet het niet onverdienstelijk. BMW zegt dat tot nu toe de helft van de Duitse kopers voor de 6-cilinder-in-lijn benzinemotor hebben gekozen. De M40i is goed voor 30 procent van de wereldwijde verkopen van de Z4. Na Duitsland zijn de Verenigde Staten, China, Groot-Brittannië en Japan de belangrijkste markten voor het open model van BMW.

De BMW Z4 M40i Pure Impulse Edition rolt vanaf maart van de band. Prijzen volgen in een later stadium. Liever roeren met een vast dak? Kies dan voor de Toyota GR Supra met handbak.