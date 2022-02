MINI met 370 pk op de vooras is heftig

Wat? een MINI met 370 pk op de vooras? Is dat niet iets te extreem. Om met Rick Brandsteder te spreken: heftig.

MINI is een merk dat op dit moment van alles maakt. Elektrische hatchbacks, vlotte stationwagons en heel veel crossovers. Gelukkig keert het merk altijd even terug nar zijn roots met en extra heftige ‘GP’-versie van de snelle Cooper S. Het resultaat is altijd een heftige en kolderieke auto waarbij je altijd met een enorme smile in de auto zit.

Ook van de huidige ‘F56’-generatie is er een GP, de GP3 (check hier de GP3 rijtest!). Mocht je deze ietsje te braaf vinden, dan is er goed nieuws. Want Octane Factory heeft een flink aantal upgrades voor de GP. Het resultaat is een MINI met 370 pk op de vooras.

Wijzigingen

Daarvoor is er wel het een en ander aan gewijzigd aan de GP3. Er is een Forge Motorsport intercooler en HJS 200 cell-downpipe. In combinatie met een ECU-optimalisering levert dat een maximum vermogen op van 370 pk. Goedemorgen! Het koppel is stiekem zo mogelijk nog indrukwekkender. Er is namelijk 555 Nm beschikbaar. Gelukkig heeft de GP3 standaard een torsen-sperdifferentieel.

Voor een betere wegligging is er een KW Variant 3-onderstel. Deze kun je zoals bekend helemaal naar wens afstellen. Niet alleen in hoogte, ook qua in- en uitgaande demping. De wielen zijn wellicht iets aan de grote kant.

Wielen MINI met 370 pk

Ze zijn namelijk 8,5J breed met een diameter van 19 inch. Op een MINI! Om de boel op tijd te kunnen stoppen zijn er staalomvlochten remleidingen.







De auto is zo subtiel dat je de wijzigingen niet direct ziet. Dat is niet zoals het mailverkeer tussen Ajax-medewerkers, maar de liefhebber kan dit zeker waarderen. Mocht je deze MINI met 370 pk en 555 Nm nog lang niet extreem genoeg vinden, dan is de kans dat je onze collega @martijngizmo bent.

In dat geval Martijn, kun je via Octane Factory nog een hele hoop andere tuningspulletjes vinden voor je Mini GP. Mocht je een andere MINI hebben, dan hebben wij goed nieuws voor je. In principe kunnen. ze bij Octance Fctory elke MINI flink onder handen nemen.

