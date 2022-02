Gefacelifte Volkswagen Lavida moet succes voortzetten

De gefacelifte Volkswagen Lavida zal wel weer een populaire auto worden.

Veel automerken passen hun modelgamma aan op de wensen van de markt. Daarom zijn er nauwelijks Honda’s, Subaru’s en Mitsubishi’s verkrijgbaar in Nederland. Aan de andere kant krijgen wij vaak de eerste PHEV’s en elektrische auto’s. Dat is dan wel weer attent.

Volkswagen heeft per regio ook een aangepast modelgamma. Hier in Nederland voornamelijk de PHEV’s en EV’s, in de VS bija alleen maar crossovers en in China alleen maar sedans. En ze nemen dat bloedserieus in Wolfsburg. Denk aan de Bora, Sagitar, Santana, CC, Phideon, Lamando, Magotan en natuurlijk de Lavida! En nee, die namen verzinnen we niet ter plekke. De Lavida is onlangs voorzien van een update en die gaan we je niet onthouden. De Lavida is enorm populair, sinds de introudctie van de eerste generatie in 2008 zijn er meer dan 5.000.000 van verkocht!

Gefacelifte Volkswagen Lavida

Volkswagen werkt in China samen met diverse andere fabrikanten (joint ventures). Mede daardoor dat er wat kruisbestuiving is. Deze Volkswagen sedan concurrent met de Volkswagen Bora, een even grote Volkswagen sedan. Het verschil is ‘die andere’ Fabrikant. De Bora is een FAW-Volkswagen, deze gefacelifte Volkswagen Lavida is een product van SAIC-Volkswagen. En het is geen plaatje??!?

Het origineel werd op de verjaardag van Jeremy Clarkson onthuld, vier jaar geleden. Deze gefacelifte Volkswagen Lavida trekt het geheel een beetje strak. De auto staat op het MQB-platform, om precies te zijn de A1-versie, waar de Skoda Karaq en Seat Ateca ook op staan. De Lavida is alleen niet zo hoog. Maar het is dus niet het meest hoogstaande platform uit de VAG-stal.

Maar wat is er dan allemaal nieuw aan de gefacelifte Volkswagen Lavida? De neus is ietsje strakker en de grille is gewijzigd. Overigens kan de voorzijde ook flink afwijken als je de R-Line besteld. Die is aanzienlijk sportiever, zoals je wellicht al had geraden. Verder is de achterbumper iets gewijzigd en is er keuze uit nieuwe wielen en kleuren. Wat een weldaad!

Interieur

In het interieur is er ook het een en ander gewijzigd. Er is een een nieuw infotainmentsysteem voor de gefacelifte Volkswagen Lavida. In vergelijking met de nieuwe Golf 8 zien we dat er iets meer fysieke knoppen zijn. Ook op het stuurwiel lijkt er iets van een reliëf te zijn.

Volkswagen heeft met de Golf 8 de fout gemaakt van diverse Japanse fabrikanten 10 jaar geleden. Hopelijk is het een terugkeer naar de fijne knoppen die het merk altijd had in haar auto’s. Touch-systemen met haptische feedback werken bijna nooit prettig. Daarbij is er maar een reden om er gebruik van te maken: het is goedkoper.

Dan komen we tenslotte uit met de motoren die leverbaar zijn voor de opgefriste Lavida. De 280 TSI-badge lijkt een 280 pk motor te suggereren, maar niets is minder waar. Onder de kap huist een 1.4 TSI viercilinder die goed is voor een nauwelijks te bevatten 150 pk en een boomomwortelende 250 Nm.

Die krachten worden middels een zeventraps DSG overgebracht op de voorwielen. De gefacelifte Volkswagen Lavida maakt zijn debuut op de Bejing Motor Show 2022, die in april van start gaat.

Meer lezen? Dit zijn dikke en luxe Passats door de jaren heen!