Zo enorm snel is de Civic Type-R (+video!)

De Civic Type-R van de FK8-generatie is nog behoorlijk pittig. Zo enorm is ‘ie op dit circuit.

Joni Mitchell zei het al in haar nummer ‘Big Yellow Taxi’: Don’t it always seem to go

That you don’t know what you got ’til it’s gone. Dat idee hadden we ook bij de Honda Civic Type-R. En dan niet alleen omdat in dit geval de auto heel erg geel is en in staat om vijf personen te vervoeren.

In veel gevallen vindt men het uiterlijk heel erg belangrijk bij deze auto en vindt men deze Civic vrij ‘lelijk’. Daarbij gaan we voorbij aan het feit dat de auto erg goed en enorm snel is. Ja, heet is geen muurbloempje, dat is inmiddels wel duidelijk. Eigenlijk moeten we zeggen ‘was’, want de Civic is inmiddels opgevolgd door een nieuwe generatie.

Dit betekent ook dat er een einde komt aan de Civic Type-R. Je kan vast nog ergens een voorraadexemplaar bemachtigen, maar daarna is het toch echt afgelopen met deze auto.

Zo enorm snel is de CTR nog in 2022

Om nog te laten zien hoe enorm snel uitgaande model nog is, heeft Honda de auto losgelaten op het circuit The Bend in Australië. Achter het stuur zit TCR-coureur Tony D’Alberto (nee, niet van Samson). Het resultaat was zeker niet verkeerd. In eerste instantie reed D’Alberto met een normale Civic Type-R. Het resultaat was 2:13.251.

Daarna mocht hij een rondje proberen in een snellere Civic Type-R Limited Edition. Daarmee kon D’Alberto het zojuist behaalde record ietsje scherper stellen: 2:12.260!

Dan is het evetjes de vraag: hoe snel is 2:12.260? Op Tsukuba weet je dat alles onder 1 minuut belachelijk snel is. Het probleem is dat ze bij Honda op een specifiek gedeelte (International Circuit) van the Bend Motorsport Park gereden hebben. De ronde was 4,95 km lang, terwijl het volledige circuit (GT Circuit) 7,7 km meet.

Diverse records

De TCR-raceauto’s doen het international Circuit ongeveer onder de 2 minuten, dus de Civic Type-R is ook hier enorm snel. Sterker nog, volgens Tony D’Alberto had het nog ietsje sneller gekund als de weersomstandigheden nog ietsje beter zouden zijn. Deze uitgaande generatie van Honda Civic Type-R werd veel ingezet bij het behalen van diverse ronderecords voor voorwielaandrijvers.

Denk aan circuits als de Hungaroring, Estoril, Suzuka, Bathurs, Magny-Cours, Spa-Franchorchamps, Silverstone en De Nordschleife van de Nürburgring. Op die laatste was Renault Sport met de Mégane R.S. Trophy-R uiteindelijk net ietsje sneller. De beelden kun je hieronder bekijken:

