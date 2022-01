MINI John Cooper Works Cabrio 2022 – rijtest en video

Langzaam worden ze schaars: de betaalbare cabrio’s. Reden temeer om te nazomeren in de rijtest van de MINI John Cooper Works Cabrio.

Vroeger viel er nog veel te kiezen bij de compacte cabrio’s: Peugeot had er een paar in de line-up, de Golf Cabriolet heeft het ook jaren lekker gedaan en als afgeleide daarvan was er ook de Audi A3. Ford, Volvo, Renault, Fiat, allemaal merken die hun voordelige vierzits cabriolet de wacht aan hebben gezegd. Alleen MINI houdt het vol en heeft zelfs al aangekondigd dat er een opvolger komt in 2025.

MINI facelift 2022

Tot de opvolger er is, zullen we het moeten doen met het huidige model. Gelukkig pakt MINI wel door en voert regelmatig wijzigingen door. Dit is dan ook al de tweede facelift van deze generatie MINI (Cabriolet). De facelift van de MINI is er voor de compactere exemplaren’s, de driedeurs (F56), vijfdeurs (F56), Cabrio (F57) én MINI Electric (F56).

De grootste wijzigingen zijn aan de neus, net als bij zustermerk BMW is de grille een stuk groter geworden. Zo oogt het overigens niet, want er loopt een fors deel in kleur gespoten door. Alleen weer niet bij de JCW, die een wat agressievere grille heeft. Het geeft de gefacelifte MINI een herkenbaar ander front. De Union Jack achterlichten waren er al sinds de vorige facelift, maar vanaf nu behoren ze tot de standaarduitrusting. Soms wordt het leven gewoon beter met het verstrijken van de tijd.

De MINI Cabriolet JCW uit de rijtest was in de nieuwe kleur Zesty Yellow gespoten. Ik vind het wel gaaf, maar het zal zeker niet ieders smaak zijn. Gelukkig zijn er nog veel meer kleuren te kiezen, en ook stickers, andere spiegels, velgen en nog veel meer. Mocht je budget geen beperking zijn, dan is het eerder je creativiteit. Er kan echt heel veel.

Twinpower Turbo

Voor de cabriolet is de 2022 MINI JCW de allerdikste. Het TwinPower Turbo blok komt uit de schappen van BMW, heeft twee liter slagvolume en voldoet prima voor de MINI cabrio. Het vermogen is 231 pk en het maximumkoppel van 320 Nm is breed beschikbaar. De sprint naar de 100 en de topsnelheid is 241 km/u. Dat is rijkelijk hard voor een cabrio met niet de best geisoleerde kap ter wereld, dus de meeste berijders zullen de top niet aantikken.

Overigens voelde vorige iteraties van de MINI Cabrio wat giftiger, mogelijk loopt het blok toch wat minder lekker door de toeren met het benzinepartikelfilter wat iedere nieuwe auto tegenwoordig heeft. Gelukkig is het lekkere roffeltje er nog wel, en komt uit de twee 85 mm grote uitlaatpijpen achter.

Cabrio rijden

Dankzij de optionele stoelverwarming en de tegenwoordig leverbare stuurwielverwarming is het ook met minder weer nog prima open rijden. Het dak opent en sluit in 18 seconden. Dit kun je rijdend doen tot een snelheid van 30 km/u, dus bij ieder stoplicht kan je gerust het dak openen (of sluiten).

Wil je niet helemaal het dak open, maar toch wat frisse lucht dan is het mogelijk om het dak slechts 40 cm te openen. Dit is overigens allemaal niet nieuw en zat ook op het voorgaande model. Ook weer optioneel verkrijgbaar is een dak met het Union Jack patroon erin verwerkt onder de noemer MINI Yours soft top.

De kracht van MINI – het is gewoon leuker

Blondes have more fun en in MINI heb je meer lol. Het is allebei vast niet waar, maar ik vermaak me altijd kostelijk in een MINI. Natuurlijk helpt het dat we de rijtest deden in een MINI cabrio in JCW trim. De snelheid zit er dan wel in, maar het is ook het rijgedrag wat leuk is.

De MINI cabriolet is er vanaf € 32.390, maar het testexemplaar kost bijna het dubbele. Dat is dan wel weer even schrikken.