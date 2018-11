“Mitsubishi moet dwangarbeiders terugbetalen”

Oude spoken achtervolgen het bedrijf nog steeds.

Tegenwoordig hoor je in het nieuws nog af en toe dat een oud-SS’er ineens is berecht voor zijn daden in de Tweede Wereldoorlog. Mitsubishi heeft deze week in zekere met eenzelfde soort uitspraak te maken gekregen, want de Heavy Industries-tak van het Japanse bedrijf moet na een uitspraak van een Zuid-Koreaanse rechter een schadevergoeding betalen aan 10 voormalige dwangarbeiders.

Deze dwangarbeiders hebben, eveneens tijdens de Tweede Wereldoorlog, geforceerd moeten werken voor het Japanse bedrijf. De Koreanen, die niet werden betaald voor het werk dat ze deden, waren in 1944 o.a. in een munitie- en vliegtuigfabriek actief.

In totaal gaat het slechts om 10 personen, waarvan vier vrouwen volgens het gerechtshof recht hebben op een bedrag van maximaal 120 miljoen won. Dit is omgerekend een kleine 95.000 euro. Zes anderen moeten 80 miljoen won krijgen, wat omgerekend ongeveer 63.000 euro is.

Japan heeft direct laten weten dat het niet in overeenstemming is met de uitspraak. Volgens het land is de uitspraak namelijk in schending met een verdrag uit 1965, waarmee Japan en Zuid-Korean – een oud-kolonie van het land – alle vormen van kwaad bloed achter zich lieten. Volgens de minister van Buitenlandse Zaken van Japan moet Zuid-Korea zelf maatregelen nemen, anders stapt het naar het internationaal hof.

