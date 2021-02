Nieuwe Mitsubishi Outlander heeft beeldschoon interieur - Autoblog.nl

Met zo’n maffe voorkant is het ook wel prettig, dat je zelf wel naar iets fraais kijkt in de nieuwe Mitsubishi Outlander

Eigenlijk is de Mitsubishi Outlander een auto met een Nederlands tintje. De tweede generatie van de crossover werd namelijk in Born gebouwd. Dat was niet voor veel Hollanders een reden om er eentje te gaan kopen. Van de derde generatie was er een PHEV-variant die je kon rijden tegen zeer lage bijtellingstarieven. Om maar te zwijgen van MIA- en KIA-regelingen om het nóg aantrekkelijker te maken.

Nieuwe Mitsubishi Outlander

Anno 2021 is dat niet meer het geval. In 2013, 2014 en 2015 werden er monsterlijk veel van verkocht. In de loop der tijd, werd de Outlander een stuk beter, maar ging de bijtelling omhoog en waren er meer concurrenten. Hoog tijd voor een nieuwe Mitsubishi Outlander, dus!















Nou, die is er dus nu. Het begint met twee noviteiten. Het is de eerste auto die op Amazon Live werd geïntroduceerd. Belangrijker is wellicht dat het de de eerste volledig nieuwe Mitusbishi is die onder de Renault-Nissan-Mitsubishi-alliantie is ontwikkeld. De eerste geheel nieuwe Mitsubishi in jaren deelt geen onderdelen met zijn voorganger.















CMF-CD-platform

De basis van de nieuwe Mitusbishi Outlander is dezelfde als die van de derde generatie Nissan Rogue (T33), die op het CMF-CD-platform staat. Wij kennen dat platform van onder andere de Nissan Qashqai en Renault Scénic. Echter, volgens Mitusbishi hebben ze er hun eigen draai aan kunnen geven. De nieuwe Outlander is ontworpen volgens het ‘I-Fu-Do-Do’-principe. Vrij vertaald betekent dat majestueus en authentiek.











Het meest opvallende is de ‘Dynamic Front Shield’-grille. Volgens Mitusbishi moet het denken aan de sportieve rally Pajero’s en Lancers van weleer. Het doet ons nog het meeste denken aan de GT PHEV-concept van een tijdje geleden.

Afmetingen nieuwe Mitsubishi Outlander

Dan de afmetingen van de nieuwe Mitusbishi Outlander. Het nieuwe model is ietsje korter en aanzienlijk breder geworden. In de lengte meet het apparaat 4,68 meter. De breedte is 1,86 meter en de hoogte is 1,75 meter. De wielbasis bedraagt 2,71 meter. Volgens Mitsubishi is de nieuwe Outlander een stukje ruimer geworden dan voorheen.











Dan komen we aan bij het mooiste gedeelte van de nieuwe Outlander en dat is het interieur. Dat van de Outlander was niet zozeer slecht, maar wel hopeloos verouderd en een tikkeltje rudimentair. Zo te zien is dat bij de nieuwe generatie is het véél beter voor elkaar. Mitsubishi belooft dat de materialen en afwerking beter zijn dan van wat we gewend zijn in deze klasse.

Interieur nieuwe Mitsubishi Outlander

Zo vanaf de persfoto’s ziet het er zelfs erg fraai uit. Het design is vele malen eenvoudiger dan voorheen. Het two-tone dashboard is bijzonder geslaagd te noemen. Bovenop prijkt er, geheel volgens de heersende mode, een infotainmentscherm. Het leer is voorzien van een creatief patroontje. Ook bijzonder: standaard is de Outlander een zevenzitter.















Motor

Dan komen we bij een heikel punt van de nieuwe Mitsubishi Outlander en dat is de aandrijflijn. Volgens Mitsubishi is de motor nieuw ontwikkeld door de Renault-Nissan-Mitsubishi-Alliantie. Volgens ons zijn alle maten en specificaties exacte gelijk aan de PR25DD-motor van Nissan.

Het is een 2.5 liter grote atmosfrische viercilinder die bij 6.000 toeren 184 pk mobiliseert. Bij 3.600 toeren kun je bij 3.600 toeren maximaal 245 Nm vinden. De motor is gekoppeld aan een CVT-automaat met 8 voorgeprogrammeerde verzetten. Meer motoren, waaronder een plug-in hybrid, zijn niet aangekondigd.















Dan komen we op de prijs van de nieuwe Outlander, die bedraagt 25.650 dollar. Dat is ongeveer gelijk aan dat van andere Japanse crossovers. De nieuwe Mitsubishi Outlander staat niet gepland voor Nederland (of Europa). Aan de ene kant helaas, want dat interieur ziet er gaaf uit. Aan de andere kant, de aandrijflijn is ouderwetser dan 8 jaar geleden en heeft sowieso geen kans van slagen.

