Ook Amazon komt met eigen auto

Een auto voor de massa, daar zijn wij wel fan van.

Amazon heeft deze week een interessante aankondiging gedaan tijdens zijn grote technologieconferentie in Las Vegas. Een van de meest winstgevende takken van het bedrijf, Amazon Web Services, heeft een volledig autonome “raceauto” gepresenteerd, die door consumenten en ontwikkelaars gekocht kan worden om het zogenaamde ‘reinforcement learning‘ (RL) mee onder de knie te krijgen.

Het 1/18 schaalmodel, genaamd DeepRacer, is door Amazon (wat bizar snel groeit) ontwikkeld om deze specifieke coderingstechniek onder de aandacht te brengen en bereikbaarder te maken voor het grote publiek. RL heeft de laatste jaren enorm aan populariteit gewonnen door publiciteitsstunts, zoals de overwinning bij het complexe Chinese borspel ‘Go’ door AlphaGo. Reinforcement learning is met name interessant omdat er bij deze techniek weinig input nodig is van buitenaf. Als het ware leert het systeem van feedback die het krijgt bij acties die het doet.

Zodoende behoort de DeepRacer zich te ontwikkelen door allerlei situaties voor zich te krijgen en hiervan te leren. In het geval van de DeepRacer heeft Amazon een aantal virtuele circuits gemaakt waarop de eigenaren hun raceauto’s kunnen testen en ontwikkelen. Daarna kunnen ze eventueel meedoen aan de door Amazon opgerichte AWS DeepRacer League. Hier kunnen de eigenaren hun machines tegen elkaar laten racen

De DeepRacer kan gepre-orderd worden tegen de prijs van 249 dollar. Later kun je de raceauto kopen voor 399 dollar. De vierwielaangedreven auto is voorzien van een 4 megapixel camera met 1080p resolutie, 802.11ac WiFi, een Intel Atom processor en heeft verschillende USB-poorten. Met zijn batterij kan hij ongeveer twee uur rijden.