Belg met 20 bier in systeem niet veroordeeld voor dronkenschap

Gaat het allemaal wel goed daar?

In België heeft zich deze week een merkwaardig voorval afgespeeld. Bij de politierechtbank is een 29-jarige automobilist veroordeeld omdat hij recentelijk was aangehouden met 3,4 promille alcohol in zijn bloed. Echter, ondanks het feit dat hij omgerekend 20 biertjes in zijn systeem had, is hij niet veroordeeld voor dronkenschap. Dit omdat hij bij zijn aanhouding niet dronken overkwam op de agenten.

De 29-jarige man werd destijds aangehouden door de politie nadat hij met een flinke vaart door een rood stoplicht was gevlogen. Toen ze de man langs de kant hadden gezet om uit te vinden waarom hij precies zo snel door rood was gereden, leek het niet alsof de man dronken was. Uit de resultaten van de bloedtest die later binnenkwamen, bleek echter dat de man liefst 3,4 promille aan alcohol in zijn systeem had.

Omdat de politie aanvankelijk geen dronkenschap bij de man had geconstateerd, heeft hij bij zijn veroordeling een extra straf ervoor weten te ontwijken. De uiteindelijke straf die de politierechter in Brugge bij de man heeft opgelegd luidt als volgt: 75 dagen rijverbod en een geldboete van 4.200 euro.

De reden dat de politie niet direct kon herkennen dat de man wel degelijk een stuk in zijn kraag had, is volgens een professor toxicologie te wijten aan een zeldzaam fenomeen dat bij ongeveer 1 procent van de mensen voorkomt. Deze mensen zijn veelal alcoholverslaafd en genieten hierom van een zekere weerstand. (Bron: Nieuwsblad)