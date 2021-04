Opgelet: vanaf volgende maand nieuw bandenlabel - Autoblog.nl

Als je je banden hebt opgerookt en op zoek moet naar nieuwe banden, krijg je binnenkort een gloednieuw bandenlabel te zien. Je bent gewaarschuwd.

Een nieuwe band kiezen zal niet voor iedereen even makkelijk zijn. Bij de keuze voor een auto hebben de meeste mensen wel een (sterke) voorkeur, maar dat is bij een band doorgaans wat minder het geval. Er zijn er ook zoveel dat je al snel door de banden het bos niet meer ziet.

Om wat meer duidelijkheid te verschaffen is er sinds 2012 een verplicht Europees bandenlabel. Daarop kunnen klanten in één oogopslag zien hoe veilig, zuinig en stil de band in kwestie is. Reuze handig, nietwaar?

Voor degenen die zo’n label niet meteen voor de geest kunnen halen: de zuinigheid wordt aangegeven met een energielabel van A tot G. Dat werkt dus hetzelfde als bij complete auto’s. De veiligheid (meer specifiek: de remweg op een nat wegdek) is ook aangegeven met een letter van A tot G. Tot slot is er nog het geluid: dat is gewoon weergegeven in decibels.

Dit is hoe een bandenlabel er momenteel uitziet, maarrr… niet lang meer. De EU gaat het helemaal anders doen. Of in ieder geval, een beetje anders. Het wordt om te beginnen iets overzichtelijker. Het aantal letters is teruggebracht tot vijf. Iedereen die een beetje thuis is in het alfabet weet dus dat de labels nu van A tot en met E lopen. Dat geldt voor zowel het energielabel als het veiligheidslabel.

Decibel blijft gewoon decibel, maar aan het geluid is nu ook een letter gekoppeld. Dat is een A, een B of een C. Er zijn nog wat kleine aanvullingen. Er staat bijvoorbeeld ook op of het een winterband is of zelfs een ‘ijsband’. Er zit verder een QR-code op het label, waarmee je nóg meer te weten kunt komen over de band.

Het nieuwe label wordt met ingang van 1 mei ingevoerd bij alle nieuwe banden. De veranderingen zijn door Goodyear overzichtelijk op een rijtje gezet in de onderstaande video:

