Nieuwe Nissan Qashqai heeft een (competitieve?) prijs - Autoblog.nl

Nissan’s succesnummer blijft waarschijnlijk ook een succesnummer.

De Qashqai was voor Nissan een schot in de roos. Je zou kunnen zeggen dat het een cashcow is (padoem pats). Dit type auto is inmiddels alomtegenwoordig. De Qashqai heeft allang niet meer het rijk alleen, maar Nissan doet nog vrolijk mee. Inmiddels is de derde generatie gearriveerd.

De tijd dat Nissan’s er slaapverwekkend uitzagen ligt alweer geruime tijd achter ons, dus de nieuwe Qashqai is een frisse verschijning. Dat moet ook wel anders ga je het als merk heel lastig krijgen tussen als het cross-overgeweld. Heel onderscheidend is de Qashqai ook weer niet, maar dat komt eerder omdat de andere merken Nissan hebben nageaapt dan andersom.

Wat Nissan wel afgekeken heeft: de Qashqai is nu met een zwart dak leverbaar. Daarmee kun je dus helemaal trendy voor de dag komen. Naast het exterieur is ook het interieur weer helemaal up-to-date, met een strak dashboard en het obligate multimediascherm pontificaal in het midden.

Dan zijn we nu aanbeland bij de kern van de zaak: de prijzen. De gloednieuwe Qashqai is vanaf €33.540 te krijgen. Voor dit bedrag heb je de mild hybrid-versie met 140 pk. De instap-uitvoering (de Visia) komt met een handgeschakelde zesbak, 17 inch stalen velgen en een bak rijhulpsystemen.

Volgens Nissan is dit een “zeer competitieve instapprijs”. Klopt dat een beetje? Als we de prijzen van de concurrentie erbij pakken: ja, best wel. De Qashqai is niet de allergoedkoopste auto in het segment, maar de Ateca en de Grandland zijn driepitters. Bovendien is de Ateca zo kaal als Christian von Koenigsegg. De nieuwe instapper van de Qashqai kan qua prijs dus prima meedoen in de cross-overjungle.