“Moderne auto’s zijn een privacynachtmerrie”

Letterlijk elk automerk scoort ondermaats op het gebied van privacy in de auto. Ja, allemaal.

Zonder gelijk over te komen als een “doe je eigen onderzoek”-figuur, het is belangrijk om tot op zekere hoogte te weten wat de digitale revolutie allemaal betekent voor je privacy. In de kleine lettertjes van de privacywetgeving van zo’n beetje elk smart device staat een manier van privacy-‘schending’ wat je waarschijnlijk niet voor mogelijk houdt. Het een is erger dan het ander, maar je kan er maar beter bewust van zijn.

Privacy in de auto

Sinds auto’s ook smart zijn, hebben die hetzelfde probleem. De microfoon, de software, de camera’s tegenwoordig: allemaal bedoeld om je te helpen, maar ze verzamelen ook data. Dat zal, dat doet iedereen. Het gaat om wat je doet met de data wat telt.

“Auto’s zijn een privacynachtmerrie”

Mozilla vond het tijd voor een onderzoek. Met hun label “*privacy not included” onderzoeken zij consumentenproducten op basis van hun privacyregeling. Daarvoor hebben ze 25 populaire automerken onder de loep genomen. En alle 25 kregen ze het label *privacy not included, wat uitgedeeld wordt als het niet in orde is. Ja, alle grote automerken scoren zo slecht, dat Mozilla het de slechtste categorie die ze ooit onderzocht hebben noemt.

Persoonlijke gegevens

Autobedrijven hebben dus een hoop data die ze verzamelen en de meeste merken beloven die data te gebruiken om ‘jou beter te begrijpen en je auto naar jouw smaak aan te kunnen passen’. Dat zal, maar letterlijk alle 25 automerken uit het onderzoek verzamelen meer data dan nodig voor dat doeleind. De auto is volgens Mozilla een broedplek voor alle rode vlaggen die privacy te bieden heeft. De connected-diensten in jouw auto, maar ook bijvoorbeeld de app waarmee je de airco alvast aanzet in de ochtend en de functionaliteit van apps als Google Maps en de Amerikaanse radiodienst SiriusXM wat naadloos geïntegreerd in je scherm zit. Daardoor hebben automerken onder meer in handen:

Medische info

Genetische info

Seksleven (ja, echt)

Hoe snel je rijdt gemiddeld gezien

Waar je rijdt

Welke muziek je draait in de auto

Persoonlijke gegevens delen

De data hebben is één, wat je er mee doet is twee. Maar daar is het ook niet best mee gesteld. Maar liefst 84 procent van de onderzochte automerken deelt die verzamelde data. Ze zeggen met providers en datacentra, maar ook bedrijven waar weinig info over bekend is. 76 procent zegt dat ze het recht hebben om jouw persoonlijke data te verkopen aan een derde partij. En de helft (56 procent) van de automerken zegt dat voor ‘onderzoeksdoeleinden’ jouw data naar de overheid doorgestuurd mag worden voor iets simpels als een ‘verzoek’. Ook al heeft het maar nauwelijks relevantie bij een onderzoek, als de politie jouw gegevens nodig heeft krijgen ze die dus gewoon. En dit is de openbare info waar Mozilla bij kon, er is nog een gigantische ijsberg aan privé gehouden statistieken en informatie waar de automerken niks over delen.

Databescherming

Heb jij de controle over je data? Bij 23 merken niet, bij twee wel. Renault en Dacia, toevallig behorend tot één moederbedrijf, geven jou het recht je persoonlijke data te verwijderen. Bij de rest heb je geen keuze. Ofwel je stuurt al je data linea recta naar het merk, ofwel jouw auto is zo basaal qua multimedia als een Renault Twingo uit 2007.

Veiligheidsstandaard

Mozilla heeft een veiligheidsstandaard, waar middels een checklist de privacywetgeving van een product of bedrijf wordt doorgenomen om te kijken of jouw gegevens wel beschermd worden. Wederom scoren alle automerken daar ver onder de maat omdat die info niet of slecht beschikbaar is. End-to-end-encryptie kun je vergeten, tenminste, niemand heeft het daarover. Desgevraagd negeerden 22 automerken Mozilla volledig en Mercedes, Honda en Ford reageerden op een manier dat de meeste basale veiligheidsvragen nog steeds een mysterie zijn. Eigen onderzoek naar datalekken leverde ook geen fijne resultaten op: uit gepubliceerde documenten blijkt dat 68 procent van de merken wel eens een serieus datalek heeft gehad.

Per merk

Laat de comments maar komen, want Tesla scoort het allerslechtst op privacy. Mozilla onderscheidt vijf categorieën: Datagebruik, datakeuze, eerdere lekken, veiligheid en AI-datagebruik. Tesla is het enige merk dat alle vijf die hokjes aankruist qua ondermaatse resultaten. Nou is het wel zo dat Tesla één van de weinige automerken is die AI gebruikt en het probleem zit hem vooral in de onbetrouwbaarheid van het systeem. Dit wordt gelinkt aan de inmiddels 17 dodelijke ongelukken en 736 overige ongelukken waar onderzoek naar wordt of is gedaan.

Merken die op alle andere vier categorieën slecht scoren zijn:

Nissan

Hyundai

Cadillac

GMC

Buick

Chevrolet

Kia

Acura

Honda

Mercedes

Audi

Lincoln

Ford

Lexus

Toyota

Volkswagen

Bij de volgende merken is datagebruik, datakeuze en veiligheid ondermaats, maar is er niks bekend over lekken:

Dodge

Jeep

Chrysler

Fiat

Subaru

BMW

En zoals gezegd, enkel bij Dacia en Renault heb je in ieder geval nog iets van controle over je data dus die scoren ‘het beste’. Maar bij elk automerk, dus ook Renault en Dacia staat een grote gevarendriehoek omdat de privacy ondermaats geregeld is.

Enge data

Zoals gezegd hebben automerken soms hele rare data van je. Nissan zegt in hun privacybeleid dat ze info over je seksleven kunnen ophalen (en dus gebruiken). Kia idem dito. Zes automerken zeggen verder dat ze genetische informatie over je hebben en mogen gebruiken. Hyundai beweert dat hun verzoeken om data te delen vanuit overheidsorganen op wettelijk verzoek, formeel of informeel, gedeeld mag worden. Oftewel, als de politie aanklopt geeft Hyundai direct jouw data. Fijn gevoel, hè? Oh en ten slotte, 22 automerken hebben een alliantie ondersteund die data en privacy ‘minimaal’, ’transparant’ en ‘keuzevrij’ moeten houden. En het aantal automerken dat zich aan deze checklist houdt? Nul.

Fuik

Mozilla meent dat je zo een beetje in een fuik loopt. Normaliter zouden zij kunnen aanraden of afraden of je privacytechnisch voor een product moet gaan, of een concurrent die het beter heeft geregeld moet kiezen. Bij auto’s is het dus allemaal zo slecht, dat het niet uitmaakt. Bovendien kies je volgens Mozilla een auto op hele andere factoren dan privacy. Als jij een BMW beter vindt rijden dan een Audi, maar Audi deelt minder persoonsgegevens, kies je waarschijnlijk alsnog voor de BMW. En dat is de theorie, in de praktijk is Audi net zo slecht met privacy als BMW. Mozilla benadrukt nogmaals dat dit voor het eerst is dat ALLE producten ondermaats scoren qua privacy.

Toestemming?

Maar goed, je moet dus ’toestemming geven’, er is immers een privacy policy. Maar auto’s hebben al een basisniveau van gegevens nodig om hele basale dingen te kunnen doen. Nee zeggen is dus eigenlijk geen optie. Sommige automerken verzamelen zelfs data van eventuele passagiers die in de auto zitten. Tesla meent bijvoorbeeld dat je nee kan zeggen, maar dan verlies je alles in de auto wat connected is (zoals internet en OTA-updates) en kunnen de consequenties slecht zijn voor je auto. Dus ofwel je deelt al je data, ofwel je auto werkt niet naar behoren.

Oplossing?

Zoals het staat zijn er twee oplossingen voor het probleem. Oplossing één is allemaal een oude auto gaan rijden. Je kan veel zeggen van de goede oude tijd dat de enige elektronica in de auto de verlichting was, maar toen werd in ieder geval nog niet je seksleven naar een Chinees datacenter gestuurd. Een andere oplossing is de petitie van Mozilla tekenen, onderaan de pagina die we aan het einde linken. Zij zullen die petitie gebruiken om meer grip te krijgen op privacy in de auto. (via Mozilla)