Elegante Mercedes coupés: dit zijn er 10 op een rij!

We nemen een kijkje in de wereld van de elegante Mercedes coupés.

Afgelopen week was er de IAA Mobility 2023 in München. Dat was een bijzondere invulling van een doorgaans traditionele beurs. Het was namelijk een beetje vreemd dat er twee beurslocaties waren: eentje in de binnenstad en eentje in de traditionele Messe

Mercedes stond er te schitteren met twee nieuwe coupés, de AMG GT Coupé en de kleinere CLE. Die waren in dit geval wat sportiever en opvallender opgetuigd. Maar toch bleef het idee van Mercedes-Benz coupés in ons hoofd draaien.

Op de rit van en naar München kwamen we ze namelijk geregeld tegen. Oudere keurige dames en/of heertjes in een originele onverprutste Mercedes coupé. Zo’n auto waarvan je weet dat ze er al jaren voor zorgen en er gewoon mee blijven rijden. En ja, dat zijn de auto’s die de importboeren maar wat graag oppikken. Daarom hier een overzichtje van de tofste elegante Mercedes coupés:

Mercedes-Benz CL600 (C215)

1999 – 2002

Hoe kan een 5 meter lange auto in hemelsnaam elegant zijn? Nou, zo! De Mercedes S-Klasse van de W220-generatie wordt niet door iedereen onthouden als de beste van zijn generatie. Ondanks wat schoonheidsfoutjes was het overigens een dijk van een auto. Het grootste probleem met de W220 is de wat generieke en ingetogen styling. Mercedes was té bescheiden.

De CL maakte dat helemaal goed. Waar zijn voorganger een pompeuze tweedeurs sedan was, is dit een briljant uitgerekte Gran Tourer. Er waren AMG-versies van, maar eigenlijk is dat overkill, we zijn op zoek naar elegante Mercedes coupés, niet zozeer bloedsnelle. Een vroege CL600 met atmosferische V12 is precies wat je wil bij zo’n auto (en vlot zat). In de juiste kleurstelling nog altijd een plaatje om te zien.

Mercedes-Benz E350 CDI Coupé (C207)

2009 – 2012

Hoppatee, we gooien er een diesel in! Maar een motor maakt toch niet uit voor het uiterlijk? Nou, jawel! De E500 Coupé had een 388 pk sterke V8, maar ook standaard het AMG-sportpakket. Dat kan deze generatie prima hebben, maar zonder is de auto een stuk eleganter en daar ging het om in dit overzicht.

Aanvankelijk was de bedoeling om ook deze auto CLK te nomen, maar op het laatst werd het toch E-Klasse Coupé. De techniek is dan ook afkomstig van de W204 C-Klasse, en niet van de W212 E-Klasse waar ‘ie op lijkt. Het ontbreken van de B-stijl is nog altijd een fraaie vondst, alhoewel er een minimale stijl ter versteviging zit vlak bij de achterste stijl.

Mercedes 380 SEC (C126)

1981 – 1985

Lange tijd was dit een enorm foute auto, want dat is helaas iets wat je vaker ziet bij dikke Duitsers. Die lopen een cyclus door van nieuw, jong gebruikt, gebruikt, zwaar ‘getuned’ en uiteindelijk worden het als ware vlinders weer klassiekers. Dat is met de SEC ook gebeurd. De lijnen worden met de dag fraaier bij deze SEC.

Mercedes 350 SLC (C107)

1972 – 1981

De nieuwe Mercedes AMG GT is eigenlijk een SLC, want het is eigenlijk een gesloten variant is van de SL. Het leuke is dat deze auto enerzijds sportief en anderzijds juist chic is. Althans, naar Mercedes-maatstaven. De louvres in de zijruiten zijn voor Mercedes enorm uitbundig, maar nog altijd een fraai detail. De coupé bleef tot 1981 in productie, de roadster hield het vol tot 1989!

Mercedes E 320 Coupé (C124)

1993 – 1996

De Mercedes E-Klasse Coupé is een beetje een lastig verhaal. De auto is namelijk weliswaar een coupé, maar net als de BMW 3 Serie E46 meer een tweedeurs sedan dan een echte coupé. Maar na al die jaren is die discussie niet meer relevant, want kijk er eens naar! Eenvoudige lijnvoering met fraaie proporties. Net als met veel andere Mercedes coupés is de 320 CE het mooiste als je er niet aan te veel gaat veranderen om ‘m sportiever te maken.

Mercedes-Benz S500 4Matic Coupé (C217)

2014 – 2017

De favoriet van ondergetekende. Natuurlijk, iedereen praat over de AMG of de versie met het AMG pakket, maar dit is eigenlijk de S-Klasse coupé zoals deze moet zijn. Onopvallend, maar wel met présence. Deze uitvoering in het donkergroen met bruin leder en de eenvoudige vijfspaak-velgen is namelijk helemaal perfect.

Mercedes Benz E220d Avantgarde Coupé (C238)

2017 – 2020

Net als bij de S-Klasse (en veel andere Mercedes coupés) moet je echt je best doen om het AMG-pakket te ontzien. En ja, op deze generatie ziet het er ook gaaf uit, maar vaak ziet een non-AMG er niet zo dik uit omdat ze standaard zijn uitgevoerd. Maar bij Mercedes kan je echt alle kanten op met het optieboekje.

Zo kon je naast de AMG-variant ook de Avantgarde kiezen. Vervolgens kon je deze aankleden met grote wielen, rode lak en een beige interieur, zoals de persauto van destijds. En dan staat er ineens een heel andere auto dan een mat-witte E53 AMG met zwarte wielen.

Mercedes-Benz 300 SE Coupé (112)

1962 – 1967

De Mercedes CL is zo mooi omdat ie een daklijn deelt met deze schitterende S-Klasse coupé van weleer. De ‘SE Coupé’ van de 112-generatie (en de 111 natuurlijk). Zelden was een auto zo statig en voornaam, ook de proporties zijn welhaast perfect gekozen.

Vrij design kon namelijk gelukkig nog in de jaren ’60. Dat houdt dus in: het voorwiel ver naar voren, een goede ‘vooras-naar-dashboard-ratio’ en een relatief flinke overhang aan de achterzijde. De achterste stijl staat boven het achterwiel, zoals het hoort.

Mercedes CLK 320 Elegance (C208)

1997 – 2000

De Mercedes CLK is de voorloper van de CLE in de zin dat het namelijk een C-Klasse is die tussen de C- en E gepositioneerd is. Ja, er was een hele dikke AMG (met 5.4 liter V8), maar dít is wat je kocht als je net gepensioneerd was. Pastelkleuren waren helemaal in in de jaren ’90, dus je kon ook bijzondere tinten krijgen op de CLK.

De 320 is de motor die het er beste bij past: fruitig klinkend doch voldoende discreet en meer dan snel zat. Beige leer erin en een dakraampje, en je kon perfect door Europa met je vrouw (of man, dat mag ook) aan je zijde. Gewoon puur genieten. En ja, je kon daarvoor ook een C-Klasse sedan kopen, maar de CLK was om aan de wereld te tonen dat je kinderen het huis uit zijn en je een mooie daklijn kunt waarderen.

Mercedes-Benz 250C 2.8 (W114)

1969 – 1973

Nog voordat de E-Klasse er was, was er de W114 (en W115). Dat zijn in principe de voorgangers van de W123 E-Klasse. In tegenstelling tot de 123 is er nu geen T-Modell, maar wel degelijk een coupé. Deze had een langere kofferklep dan de sedan en was er enkel met zescilinder lijnmotoren.

Ook hierbij waren maximale prestaties ondergeschikt aan maximaal genieten, alhoewel je op de Autobahn standaard een abonnement kreeg (dat laatste feitje is verzonnen maar had heel erg goed waar kunnen zijn). De W114 is terecht een van de fraaiste elegante Mercedes coupés ooit gebouwd.

Mercedes-Benz CLE450 4Matic (C236)

En zo komen we uiteindelijk uit bij de Mercedes-Benz CLE, de nieuwe elegante coupé van Mercedes. Het is net als veel andere auto’s een model wat je in het echt moet aanschouwen om ‘m te waarderen.

Op dit moment heeft Mercedes alleen persfoto’s van de versie met een sportief AMG-pakket, maar we zijn erg benieuwd als je hier een elegante Mercedes coupé van gaat maken. De basis lijkt in elk geval dik in orde te zijn!