Lamborghini Aventador in vuur en vlam in Berlijn

Wat was het warm gisteren hè? Dat vond deze Lamborghini Aventador in Berlijn ook.

Wie had dat gedacht: aan het einde van de zomervakantie (en voor velen het herstarten van de werkweken) nog even een kneiter van een hittegolf door Europa. Dat heeft een Lamborghini-bestuurder gisteren in Berlijn ook gemerkt. Er duiken beelden op van een Lamborghini Aventador die flink vlam heeft gevat.

Lamborghini Aventador brand

Het gebeurde in Berlijn-Schöneberg op zaterdagmiddag. Naast deze video gedeeld door @berlin.syrien op Instagram, is er weinig info bekend. Voor zover duidelijk kon iedereen uit de auto ontsnappen. De oorzaak is ook niet bekend, maar de Autoblog Social Media-afdeling doet een (valide) gok. De Aventador is al niet een koning in de motor koelen en op zo’n zomerdag met het kwik tot en met 31 graden moet je ofwel heel voorzichtig zijn, ofwel niet rijden. Maar als je de hele tijd op lage snelheid rijdt zonder frisse rijwindlucht om de radiatoren te voeden en de motor hard laat werken dankzij constante revs en stukjes optrekken, dat vindt een Aventador gewoon niet leuk. Kijk maar eens hoe lang jij het volhoudt als je in dat soort temperaturen op volle kracht moet sprinten en geen water mag drinken.

Huurbak

Dat revven en optrekken is een aanname, maar eentje die benadrukt wordt door @berlinrichstreets op Instagram waar ook bovenstaande foto’s vandaan komen. Die bevestigt namelijk ook dat het een auto was uit de vloot van een huurbedrijf. Tsja, een gehuurde Lambo, daar wil je natuurlijk ook even stoer mee doen. En dit is wat je dan krijgt.

Al met al dus vooral veel gesmolten koolstofvezel en geen gesmolten mensen, maar wij verwachten nog wel dat een groot deel van de portemonnee van de huurder in rook opgaat.