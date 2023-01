Moderne auto redt steeds vaker mensenlevens

Dat is nog eens handig. De moderne auto redt mensenlevens middels slimme techniek

Auto’s worden telkens veiliger. Dat kan je wel zien aan de EuroNCAP-testresultaten. Vroeger was het vrij normaal dat een auto gewoon 2-3 sterren scoorde. De maximumscore was alleen weggelegd voor Volvo’s en Saabs. Vier sterren was prima. Tegenwoordig halen veel auto’s de maximale score van vijf sterren. Het is bijna de standaard geworden.

Het is extra knap als je in het achterhoofd houdt dat de NCAP de regels constant aanscherpt. Met andere woorden: de maximumscore van de Renault Laguna in 2002 is in 2023 niet zoveel meer waard. Dat kon je zien aan de Fiat Punto. In 2006 was deze als Grande Punto nog ‘erg veilig’, maar in 2017 was deze auto ineens goed voor nul sterren.

Actieve – Passieve veiligheid

Enfin, dat gaat vaak om passieve veiligheid. Dus hoe veilig is een auto als er een crash plaatsvindt. Dan is er ook nog zoiets als actieve veiligheid. Dat zijn voorzieningen die voorkomen dat je crasht. Maar is er nog een handige feature die vaak onderbelicht is, is het Emergency Call-systeem, ook wel eCall genoemd. Als de preventiesystemen niet voldoende waren en je toch crasht, informeert het eCall-systeem de hulpdiensten.

Volgens de Nationale Politie gebeurt dat telkens vaker. In 2021 waren er 13.183 eCalls. Dat meldt BNR In 2022 steeg dit aantal naar 18.240 eCalls. Dat komt natuurlijk ook omdat er telkens meer auto’s mee zijn uitgerust. In 2012 waren er nauwelijks van voorzien, maximaal 1% ongeveer. Tegenwoordig is het systeem verplicht op nieuwe auto’s.

Moderne auto redt mensenlevens (oudere minder)

Dankzij dit systeem worden de hulpdiensten sneller gealarmeerd, wat soms het verschil kan zijn tussen net op tijd en net te laat zijn. Volgens een berekening van de Europese Commissie scheelt het 2.500 mensenlevens per jaar.

Dan een kleine kanttekening waar BNR heel spitsvondig is. Het systeem zie je ook telkens vaker in Nederland. Toch zijn we niet zo veilig als andere landen in Europa, want wij Nederlanders rijden in hele oude auto’s.

Het wagenpark in Nederland is ongeveer het oudste van Europa. Het zijn nog geen Cubaanse praktijken, maar vanwege de hoge belastingdruk rijden we allemaal in oude gebakjes rond. En dat is dus eigenlijk heel erg onveilig.

Meer lezen? Veiligheid maakt geen bal meer uit!