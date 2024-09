Nieuwe Fiat 500e wordt massaal geïmporteerd

We kijken naar de EV’s die het meest geïmporteerd werden in augustus én de EV’s die voor het eerst op kenteken verschenen.

In augustus werden ruim 55.000 personenauto’s door de RDW van een nieuw kenteken voorzien. De EV’s waren verantwoordelijk voor bijna 12.000 exemplaren en in bijna 90% daarvan ging het om volledig nieuwe exemplaren. Inclusief drie modellen die we nog niet eerder op Nederlands kenteken zagen.

Audi Q6 e-tron Performance

Foto: Broekhuis Purmerend

Even terug naar de maand juli, toen zagen we de Audi Q6 e-tron voor het eerst op gele platen verschijnen. Het ging toen om vier stuks van het topmodel, de 490 pk sterkte SQ6, plus nog eens 59 stuks van het type Q6 Quattro, met 388 PK.

In augustus verscheen een derde uitvoering op kenteken, de Audi Q6 Performance. Je zou daarbij meer ‘performance’ verwachten, maar dan kom je een beetje bedrogen uit. Het vermogen is ‘slechts’ 306 pk, de naam verwijst naar een hogere actieradius: tot 641 km, terwijl de Quattro komt tot 625 en de SQ6 tot 589 km.

Citroën ë-C3

Foto: Van Mossel

Voor een nieuwe elektrische auto onder de € 25.000 moet je flink zoeken. Je komt vaak niet verder dan de Dacia Spring of misschien de Smart Fortwo. Citroën zag hier een goede kans en introduceerde de ë-C3, een kleine maar comfortabele auto in het B-segment.

De allereerste ë-C3 is nu op Nederlands kenteken verschenen. Een rood exemplaar met 113 pk en een geregistreerde catalogusprijs van € 28.980, waardoor het waarschijnlijk om de ë-C3 Max uitvoering gaat.

Cupra Born VZ

Foto: Pouw Zwolle

Van de Cupra Born staan ondertussen ruim 6.350 exemplaren op Nederlands kenteken. In augustus zagen we in het RDW register echter een nieuw model (oftewel ‘handelsbenaming’) verschijnen, de ‘Born 240 kW 79/84 kWh’.

Dan hebben we het natuurlijk over het nieuwe topmodel, de Born VZ, met 240 kW vermogen (326 PK) en een accu met een capaciteit van 84 kWh bruto en 79 kWh netto. Genoeg vermogen om lekker ‘veloz’ te zijn, lekker rap dus. Lijkt deze auto je wat? Bekijk dan nog eens onze test en video (https://www.autoblog.nl/nieuws/cupra-born-vz-test-en-video-6898797).

De meeste favoriete modellen om te importeren

Het zijn niet alleen volledige nieuwe EV’s die op kenteken komen, maar het aandeel ‘import’ neemt ook steeds verder toe. In augustus ging het om bijna 1.300 EV’s die eerder al in het buitenland geregistreerd waren en nu door de RDW van een Nederlands kenteken zijn voorzien.

Opvallend is het aandeel van de Fiat 500e. Hoewel dit model nog gewoon nieuw te verkrijgen is, werden slechts 43 volledig nieuwe exemplaren geregistreerd, ten opzichte van 141 vanuit de import. En nee, het gaat daarbij nauwelijks om de eerste generatie van de 500e die eigenlijk alleen in Californië en Oregon beschikbaar was en via de import relatief vaak naar Nederland kwam.

Welke EV modellen zijn dan interessant om te importeren? Hierbij de toppers met het aantal registraties in de maand augustus:

Fiat 500e 141 Mini Cooper SE 62 Tesla Model 3 58 Peugeot e-208 56 Audi e-tron 54 Volkswagen e-Up! 48 Tesla Model Y 48 Hyundai Kona Electric 46 Volkswagen ID.3 39 Kia e-Niro / Niro EV 37 Toyota bZ4X 37 Renault Zoë 34 BMW i3 33 Audi Q4 31 Opel Corsa Electric 28

Dit was een bijdrage van Edvar van Daalen

Headerfoto: Wassink Autogroep Ruurlo