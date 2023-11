Geld voor auto’s lenen straks nog duurder

Het geld lenen voor auto’s gaat duurder worden volgend jaar.

Een auto kopen is een dure aangelegenheid. Zowel een nieuwe wagen als een puike occasion kosten tegenwoordig een enorm hoop geld. Het kan maar zo zijn dat je nét te kort komt financieel gezien. Dan kon je vroeger altijd vrij makkelijk een lening afsluiten.

Dat kan nu nog steeds, maar het geld lenen wordt straks nog duurder. Dat komt omdat er sprake is van een maximale rente die kredietverstrekkers mogen rekenen. Het gaat om de rentelimiet voor de zogenaamde ‘consumptieve kredieten’.

Gelde lenen duurder

Dit zijn kredieten voor, ja ja, de consument om ‘iets bevredigends’ aan te schaffen. En nee, dat hoeft niet per se de verrassingsdoos van Easy Toys te zijn, alhoewel dat ook kan. Nee, het gaat om kredieten voor items als wasmachines en auto’s.

De maximale rente is NU 14%, maar dat zal vanaf 1 januari stijgen naar 15%. In juli van dit jaar steeg de maximale rente overigens ook al een beetje. In Nederland volgen we overigens bijna altijd de stijgingen van de ECB. Het is al de tiende keer op rij dat de maximale rente stijgt.

Heb jij geld geleend voor een auto?

In principe hadden we dit artikel niet hoeven publiceren, want niemand heeft ooit geld voor een auto geleend. Althans, in de commentsecties hebben we nog nooit iemand kunnen betrappen op het geld bietsen voor een auto. Ben jij die unieke persoon die wel geld heeft geleend voor een vehikel, laat het dan weten in de comments.

We beloven dat @nicolasr en @wouter jouw situatie gaan behandelen in de Autoblog Podcast van aankomende zaterdag.

Via: Nu.nl

Fotocredit: Volkswagen Golf ‘R’ door @hhitalia via Autoblog Spots.