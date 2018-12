Mogelijk 50.000 parkeerboetes door fout Parkmobile

Die technologie moet je ook niet vertrouwen!

Het registreren van je parkeerplaats via een app gaat tegenwoordig nagenoeg altijd goed, maar zo nu en dan wil het nog wel eens fout gaan. En wanneer het fout gaat, dan gaat het ook daadwerkelijk enorm fout. Ditmaal zijn Parkmobile en Park-line betrokken bij een grootschalige fout. Afgelopen weekend hebben zij enkele uren geen transacties verwerkt, waardoor ongeveer 50.000 gebruikers het risico op een parkeerboete lopen.

Dit schrijven de diensten vandaag in een verklaring over het incident, dat afgelopen zaterdag (1 december) tussen 10.55 en 16.00 uur plaatsvond. Een foutieve update wekte bij de gebruikers de indruk dat er betaald was voor het parkeren, terwijl de controleurs juist het tegenovergestelde zagen. Zodoende bestaat de kans dat de controleurs een gedeelte van de gebruikers die dag heeft bekeurd. De mogelijke gedupeerden hebben geparkeerd in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Almere. Parkmobile heeft in de tussentijd alle gebruikers een mail gestuurd over het probleem. Daarnaast zijn ook alle transacties alsnog verwerkt.

Dit is wel zo handig, want hiermee kunnen de gebruikers die per ongeluk niet hebben betaald aantonen dat de bekeuring niet terecht is. Zij die een parkeerboete hebben gekregen of nog moeten krijgen, kunnen met het betaalbewijs bezwaar aantekenen tegen de bekeuring.

Het is niet de eerste keer dat het fout gaat met Parkmobile. Vorig jaar, bijvoorbeeld, zagen we de directeur van de parkeerdienst aanschuiven bij Radar om uit te leggen hoe een gebruiker een torenhoge rekening had gekregen, nadat een transactie langdurig door had kunnen lopen i.v.m. een storing van de app.

Beeld: 911 GT3 met een boete, door @kuifje