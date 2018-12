Gouden Ford GT verkocht voor monsterbedrag

Iemand krijgt binnenkort een mooi kerstcadeau.

Afgelopen weekend legden wij een hypergedetailleerd schaalmodel van de zeldzame Ferrari 250 LM onder de loep, die nieuw te koop is voor meer dan 15.000 euro. We dachten dat we daarmee wel voldoende hadden gezien, maar tegelijkertijd was er bij Sotheby’s een veiling aan de gang waar een compleet gouden schaalmodel van een Ford GT uit 2006 onder de hamer ging. Inmiddels is de veiling geëindigd en het uiteindelijke bedrag waarvoor het object is verkocht, is vijfmaal hoger dan van de Ferrari.

Dit is enigszins verrassend, want het schaalmodel van de Ford GT is meer dan drie keer kleiner dan het schaalmodel van de 250 LM. Waar het schaalmodel van de Ferrari een 1:8-model is, is de gouden Ford GT op een schaal van 1:25 gemaakt. Betekent dit dat de GT minder gedetailleerd is? Welnee. Integendeel, ondanks zijn afmetingen heeft de maker van het schaalmodel ervoor gezorgd dat zowel de binnen- als de buitenzijde van de krachtige Ford lijken op het origineel. Binnenin het uit 18 karaat goud vervaardigde schaalmodel herkennen we realistische vertolkingen van het interieur. Het stuur, de stoelen, de pedalen en ook het dashboard zien er echt uit. Hetzelfde geldt voor het exterieur. Hier vinden we echt rubber om de velgen en zijn de uitlaten, de diffuser en zelfs de kentekenplaat naar waarheid gemaakt.

Aanvankelijk voorspelde het veilinghuis dat de Ford GT voor een bedrag tussen den 30.000 en 40.000 dollar van de hand moest gaan. Een flink bedrag, maar gezien het kostbare materiaal en het oog voor detail is dit zeker niet overdreven. Inmiddels blijkt de voorspelling toch niet helemaal te kloppen, want Sotheby’s heeft het unieke schaalmodel afgehamerd op liefst 75.000 dollar, of ongeveer 66.000 euro.

Meer lezen over de Ford GT? Klik HIER voor onze special.