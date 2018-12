Hier, de prijzen van de nieuwe Range Rover Evoque

Voor meer dan een halve ton kun je instappen.

In tegenstelling tot sommige automerken laat Range Rover bepaald geen gras groeien over de onthulling van zijn nieuwe model. De Evoque is ongeveer twee weken geleden tot ons gekomen en nu al maakt de Nederlandse importeur bekend hoeveel er voor de compacte SUV betaald mag worden. De Britse autofabrikant plaatst de goedkoopste uitvoering tegen een bedrag van 55.000 euro voor uw deur.

Het is verfrissend dat Range Rover geen psychologisch aantrekkelijke bedragen hanteert, want de prijs van het instapmodel is letterlijk 55.000 euro. Voor dit bedrag krijg je de nieuwe Evoque in zijn minst krachtige uitvoering. De SUV heeft in dit geval een tweeliter turbodieselmotor, waarvan zijn 150 pk exclusief naar de voorwielen wordt gedirigeerd. Diezelfde uitvoering is tevens voorzien van een handgeschakelde versnellingsbak. Range Rover heeft de smaak goed te pakken, want de basisprijs van de vierwielaangedreven varianten wordt eveneens bekendgemaakt. Betaal je 65.000 euro, dan worden alle wielen van de auto aangedreven en krijg je geen diesel, maar een mild hybrid tweeliter turbobenzinemotor. Schakelen geschiedt in de mild hybride-modellen middels een negentrapsautomaat.

Juist de uitvoering waarom bij de introductie zoveel was te doen, wordt vandaag nog even buiten beschouwing gelaten. De nieuwe Evoque moet op termijn namelijk ook met een hybride aandrijflijn op de markt komen, maar van dit model wil Range Rover de prijzen nog niet onthullen. De plug-in Evoque volgt pas ergens volgend jaar op de markt. Hetzelfde geldt voor de varianten met een driecilinder benzinemotor. De nieuwe Evoque staat van 6 tot 10 december op Masters of LXRY, dat worden gehouden in de Amsterdam RAI.

