Monteur scheurt met Corvette, klant krijgt nieuwe Corvette

En het bedrijf waar de monteur werkt krijgt goede PR. Al met al drie keer goed nieuws dus in dit verhaal over de nieuwe Corvette.

Echte liefhebbers hebben de nieuwe Chevrolet Corvette C8 net 24 uur achter een Ferrari aan zien jagen in de 24 uur van Le Mans. Hoewel de C8 ondanks de inspanningen van Nicky Catsburg de Ferrari niet kraakte, was het toch wel weer gaaf om de Amerikaan te zien racen. De wat moeilijke looks van de eerste Corvette met middenmotor, maakte opeens een beetje ‘sense’.

Geen wonder dus dat je daarna even opgezocht hebt wat zo’n Corvette eigenlijk moet kosten in Nederland. Maar uiteraard word je daar niet vrolijk van. De ‘Ferrari voor minder’ komt namelijk voor een kale prijs van ongeveer een ton hierheen. Onze geweldige belastingen zullen daar naar verwachting echter nog minimaal 60.000 Euro aan toevoegen. Op zich is het dan nog steeds geen verkeerde deal, maar je koopt er ook een Porsche 911 met twee opties voor. En dat ga je dan toch doen als Nederlander natuurlijk.

In Amerika is de Corvette theoretisch een stuk goedkoper. Niet alleen in absolute termen, maar ook relatief. De kaalste ‘Vette heeft er een MSRP van iets meer dan 60.000 Dollar. De 911 begint bij een MSRP van 97.400 Dollar. In de praktijk liggen de zaken echter een beetje anders. De C8 is een hot commodity in de States. Dealers maken daar gretig gebruik van door klanten extra Dollars uit de zak te kloppen met hun mark ups. De gemiddelde verkoopprijs van een ‘Vette in ‘Murica is naar verluidt ruim 85.000 Dollar. Dat is zo’n 20.000 Dollar meer dan de C7 deed.

Dan is het wel lekker als die dealers een beetje netjes omgaan met je nieuwe wagg0l. Een monteur van Fremont Chevrolet kon onlangs echter de verleiding niet weerstaan en gebruikte de C8 waar die voor bedoeld is. Of nou ja, hij ging een beetje over de schreef door met 148 mijl per uur door druk verkeer heen te zigzaggen achter een Dodge Charger aan. De moves werden vastgelegd door de dashcam in de ‘Vette.

De eigenaar van de snelle Chevy was niet zo blij met dit alles en deed zijn beklag op de sociale media. Werknemers van de dealer zagen de bui hangen en handelden adequaat. Ze namen contact op met de eigenaar en…boden hem maar gewoon een splinternieuwe Corvette aan! Kijk, dat is nog eens de betere cotomer sevis.

Michael is nu weer een tevreden klant, want hij krijgt nu ook het front lift systeem en de betere stoelen in zijn nieuwe Corvette. In de tussentijd mag hij gewoon blijven rijden in zijn oude unit. Het dealerbedrijf kan de kosten even afschrijven onder de noemer goede marketing. Dit potentiële PR-drama is hiermee immers omgebogen naar een feel good story. Moraal van het verhaal: aan het eind van een dollemansrit is iedereen blij. Waarvan akte!