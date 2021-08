Extreem luxe camper kan een Ferrari Roma meenemen!

Kijk, met zo’n extreem luxe camper vindt iedereen kamperen leuk, nietwaar?

De discussie tussen kamperen en een hotelovernachting zal altijd blijven. Er zijn voor beide kampen valide argumenten die aangeven dat hun manier vrijtijds besteding superieur is. Natuurlijk klinkt een hotel veel prettiger. Het is altijd droog, je hebt een échte badkamer en je kunt heel flexibel rondreizen.

Waarom dan toch kamperen? Nou, je slaapt in je éigen dekbed, onder je eigen lakens in je eigen omgeving. Je hoeft niet te twijfelen hoe het interieur eruit ziet als je een UV-lamp erbij pakt. Daarbij heb je écht de vrijheid om te gaan en staan waar je wilt. In een hotel moet je uitchecken en weer op pad gaan, met een camper kun je lekker blijven hangen. Ook hoef je onderweg niet bang te zijn voor slechte wegrestaurants. Je hebt immers je eigen eettafel mee.

Extreem luxe camper

Net als met hotels is het wel zo dat naarmate de prijs (veel) hoger wordt, dat campers telkens leuker worden. Check dit laatste project van Dembell Motorhomes. Het is eigenlijk een rijdend luxe appartement. Het mooi voor de petrolhead is: je kan een auto meenemen! Dan moet je wel de juiste specificatie kiezen. Er zijn namelijk drie soorten van dit type camper.

Bij de eerste (Side Package Room) heb je een ruime opslagruimte, voor fietsen en zo. De tweede versie (Small Garage) heeft ruimte voor een klein stadsautootje, denk aan een Smart. Bij de derde optie (Large Garage) is het zelfs mogelijk om een ‘bescheiden’ sportwagentje mee te nemen. In dit geval een Ferrari Roma.

Miele

Qua luxe aan boord kom je niets te kort. Het is immers niet voor niets een extreem luxe camper! Miele is verantwoordelijk voor het elektronische witgoed. Denk aan een wasmachine, droger, magnetron, vaatwasser en dergelijke komen bij deze premium-fabrikant vandaan. Dankzij zonnepanelen kun je terwijl je stilstaat alsnog genieten van alle elektrische apparaten.

Het interieur is overigens erg fraai, afgaande op de foto’s. Heel erg strak, zonder kil te zijn. Volgens Dembell hebben ze hun inspiratie opgehaald bij luxe zeilboten. Niet alleen qua stijl en materialen, maar ook qua indeling. Net als bij een zeiljacht moet je creatief omgaan met de beschikbare ruimte.

De basis voor deze extreem luxe camper is geen bedrijfswagen (de Vito en de Sprinter wordt vaak gebruikt voor Camper ombouw), maar meteen een échte flinke jongen: de Actros. Je zult dus een vrachtwagenrijbewijs moeten hebben. Maar hey, dan kun je wel echt luxe op vakantie.

Via: motor1.com