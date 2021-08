Deze Zweedse bleppør koop je voor peanuts op Marktplaats

Jaren ’80 design, klapkoplampen, honingraatjes, getekend door een Nederlander…Dat kan alleen een Porsche 944 zijn toch? Neen! Het is namelijk een Zweedse klassieker en je koopt ‘m voor peanuts op Marktplaats.

Nu nieuwe auto’s niet meer leuk zijn, ben je natuurlijk op zoek naar iets gaafs uit de jaren ’80. Sowieso was dit het beste decennium uit de geschiedenis van de wereld en dat wordt gelukkig ook gereflecteerd in de auto’s die erin ontstonden. Wat te denken van de Ferrari Testarossa, de Ferrari 288 GTO en de BMW E34 M5. De aller dikste auto uit de jaren ’80 is echter natuurlijk de Porsche 944, ontworpen door Harm Lagaay. Maar je kan nog een andere eighties baby met klapkoplampen kopen die getekend is door een Nederlander. Echte kenners weten dan al waar we het over hebben, namelijk de Volvo 480.

De ontwerp voor de 480 werd in 1981 al getekend door John de Vries. Het zou echter nog tot 1985 duren voordat de auto aan het grote publiek werd voorgesteld op de salon van Genève. In het voorjaar van 1986 stond de 480 dan echt bij de dealers te shinen. Het was in de showroom voor Volvo-begrippen praktisch een ruimteschip. Daar stonden verder namelijk alleen auto’s die met met behulp van een geodriehoek getekend waren.

De 480 daarentegen had zelfs klapkoplampen. De reden hiervoor was een mix van esthetische overwegingen en regelgeving. In de Verenigde Staten moesten de koplampen op een minimale hoogte zitten. Dat was echter niet verenigbaar met de wens om de 480 een svelte, stijlvolle lage neus geven. Althans, niet zonder klapkoplampen toe te passen.

Ironisch genoeg werd de 480 uiteindelijk echter nooit verscheept naar Amerika. Althans, niet officieel door de fabriek. De Dollar was in die tijd zwak en dat zou de auto aan de andere kant van de plas uit de markt geprijsd hebben. Het gekke daarvan is alleen dat de 480 niet per se bedoeld was om een bak winst te maken. Het was meer een imago-builder die het stoffige imago van Volvo moest opvijzelen. Daarbij was het de Volvo die de weg moest banen voor een enorme zonde die het merk in de planning had staan…

De 480 was namelijk de eerste Volvo met -oh gruwel- voorwielaandrijving. De 440 en 460 volgden later op hetzelfde platform. En met de 850 was het einde definitief in zicht voor de echte premium Volvo’s met RWD. Die werden nog wel even doorgebouwd, maar moesten uiteindelijk toch echt het veld ruimen.

Naast dit probleem, dat voor de Spaanse koning kennelijk overkomelijk was, had de 480 nog wel wat meer problemen. De auto was niet alleen ontworpen door een Nederlander, maar werd ook gebouwd in Born. We zeggen het niet graag, maar de bouwkwaliteit liet helaas wel wat te wensen over. Daarbij waren de van Renault afkomstige motoren niet bepaald ‘inspirerend’.

Maar ach, daar gaat het (zeker vandaag de dag) niet meer om bij de Volvo 480. Je koopt dit vanwege de historische waarde en de funfactor van het rijden in iets bijzonders, in plaats van in een KIA Picanto. Heel duur is dat genoegen niet, want dit hele late exemplaar op Marktplaats kost maar 3.480 Euro. De kilometerteller geeft dan ook wel 345.261 aan, dus een klein beetje geld reserveren voor regulier onderhoud kan geen kwaad. Koop dan?

Dank @rachid voor de tip!