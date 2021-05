Morgan verbetert roadsters op opmerkelijke wijze - Autoblog.nl

Morgan verbetert de roadsters met LED-lampjes en USB-aansluitingen!

Een van de beste manieren om autorijden daadwerkelijk te ervaren, is middels een Morgan. De Britse sportwagenbouwer doet niet aan crossovers, EV’s of andere vormloze automobiele drab. Nee, de sportwagens die ze maken zijn al jarenlang hetzelfde. Maximale prestaties zijn niet belangrijk, wel dat elke rit een ware beleving is.

Dat betekende tot voorheen dat ze ook behoorlijke hopeloos waren. Die hopeloosheid was tevens een USP van het merk. Echter, ook puristen worden tegenwoordig telkens minder puristisch, blijbaar. Vandaar dat Morgan daadwerkelijke verbeteringen heeft aangebracht bij twee van hun roadsters. Het gaat in dit geval om de Plus Four en Plus Six.

Morgan verbetert roadsters

Dat zijn beide modellen die onlangs nog helemaal vernieuwd werden. Met name in het geval van de Plus Four was dat groot nieuws, want zijn voorganger liep al mee sinds de jaren ’30. Wat is er dan allemaal anders? Om te beginnen het dak. Dat is namelijk nu beter te openen en sluiten. In gesloten toestand is isolatie nu beter. Het is stiller en droger aan boord, ook op hogere snelheden.

Maar het gaat verder dan dat. Zo zijn er nu betere stoelen. De Plus Four krijgt ‘Comfort’-stoelen en de Plus Six heeft standaard ‘ComfortPlus’-stoelen. Die laatste zijn dan weer een optie op de Plus Four. Maar het zijn de andere wijzigingen die de wenkbrauwen doen fronsen. Zo is er bijvoorbeeld LED-interieurverlichting. In een Morgan! Verder zijn er, schrik niet, USB-poorten. In een Morgan! Je kunt je smartphone hiermee koppelen aan het infotainmentsysteem. In een Morgan! U begrijpt, we zijn nogal verrast door de technologische vooruitgang van Morgan.

Verdere wijzigingen

Uiteraard verontschuldigt het merk zich wel een beetje. Morgan geeft aan dat ze altijd luisteren naar de wensen van klanten en dat het met deze updates ook het geval is. Er zijn ook wat visuele updates. Zo is er een nieuw actief sportuitlaatsysteem met klep in de uitlaat. Deze is niet afgestemd om zo luid mogelijk te klinken, maar een raspend geluid voort te brengen zodat ‘ie lekker old-school klinkt. Je kunt kiezen uit zilveren of zwarte uitlaten. Daarnaast is er een nieuwe grille en een nieuw logo.

In technisch opzicht verandert er niet zoveel. De Plus Four behoudt zijn B48-motor van BMW met 255 pk en 400 Nm. Deze heeft standaard een handgeschakelde zesbak, een achttraps automaat is een optie. Die automaat is standaard op de Plus Six, die een B58 zes-in-lijn heeft, goed voor 340 pk en 500 Nm.

Door de updates zijn de Morgan Plus Four en Plus Six enkele duizenden Briste ponden duurder geworden. Nederlandse prijzen zijn nog niet bekend.