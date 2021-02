Plus 8 GTR: atmosferische V8, RWD en een handbak - Autoblog.nl

De Morgan Plus 8 GTR gaat de auto der auto’s worden voor de échte puristen.

Morgan is een van de coolste automerken ter wereld. Met name omdat ze voornamelijk auto’s bouwen die de pursiten aanspreken. Dat doen ze al sinds 1911 en nog altijd zijn de wachttijden enorm. Afhankelijk van het model moet je ongeveer een half jaar tot enkele jaren wachten voordat je je handgebouwde moderne klassieker in ontvangst mag nemen. Het geheim?

Ze schalen de productie niet op met alle nadelen (en voordelen) van dien. Het lijkt te werken, want het is een van de weinige Britse sportwagenfabrikanten waarbij het kasboekje op orde is.

Morgan Plus 8 GTR

Van alle toffe Morgans was de Morgan Plus 8 het gaafste. Daar komt nu een puristische topversie van. Dat is hoogst opmerkelijk, want de Morgan Plus 8 is namelijk al drie jaar uit productie. De reden is vrij simpel. Morgan had voor een derde partij een lading chassis’ gebouwd. Het afnemen van de platforms duurde en duurde maar, totdat onlangs de order gecanceld werd. Daarmee zat Morgan met een lading platforms in haar maag. Een gouden kans dus om een ultieme Morgan Plus 8 GTR te gaan bouwen.

BMW motor

De motor zal uiteraard van BMW komen. Op dit moment wordt de B48 voor de Plus 4 gebruikt, de Plus 6 heeft een B58-blok. De Morgan Plus 8 GTR krijgt de N65B48 onder de fraai gewelfde kap. Deze levert in standaardvorm 362 pk, maar de motor wordt volgens Morgan iets gekieteld voor meer vermogen. Tot slot is er keuze uit een handbak (van Getrag) of een automaat (van ZF). De verdeling ervan staat alvast, wij hebben zo’n vermoeden dat er een run ontstaat op de handbakken.

Foto’s Morgan Plus 8 GTR

De Morgan Plus 8 was in zijn laatste incarnatie een vrij moderne auto. Waar de Plus 4 en Roadster van enkele jaren terug nog een houten chassis hadden, was dat bij de Plus 8 van aluminium. Je kreeg alleen de klassiek ogende koets erop. Hoe de auto er uit komt te zien, is nog niet bekend. Wel zijn er wat schetsen vrijgegeven van hoe de Morgan Plus 8 GTR eruit kan komen te zien (de foto’s zijn van een gewone Plus 8)

Niet voor het eerst

Bij dit soort fabrikanten gebeurt het wel vaker dat ze een serie auto’s in de schoot geworpen krijgen. Iets soortgelijks gebeurde met Lotus. Toen General Motors erachter kwam dat ze de Opel Speedster aan de straatstenen niet kwijt gingen raken, koos GM ervoor om de laatste serie niet af te nemen. Vervolgens mocht Lotus het naar vrije wens invullen, waardoor de Europa S (Type 121) mogelijk was. Dat was in feite een Speedster-Coupé is met Lotus-koetswerk. Wat het oorspronkelijke plan was met de Morgan-platforms, is niet duidelijk.