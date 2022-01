Morgan Plus Four LM62 is behoorlijk zeldzaam

En dat komt omdat Morgan slechts enkele tientallen exemplaren gaat maken van de Plus Four LM62.

Een Morgan kopen is eigenlijk al speciaal genoeg. In Nederland tenminste. Want hoe vaak zie jij er nou eentje rijden? Het zijn typische auto’s om met mooi weer te rijden, alhoewel een beetje nattigheid geen probleem is want er zit een dakje op. Wil je het nog zeldzamer hebben dan een ‘gewone’ Morgan, dan is de Plus Four LM62 wel wat voor je.

Slechts 62 exemplaren worden er van deze speciale uitvoering gemaakt. Het model is een eerbetoon aan de 24u van Le Mans in 1962. Weet je nu ook meteen waar de benaming vandaan komt. In dat jaar won Morgan met zijn tweeliter motor ten koste van concurrenten met krachtigere wagens. Het Britse automerk wist zichzelf goed in de kijker te zetten dat jaar.

Morgan Plus Four LM62

Logisch dat Morgan met veel trots terugblikt op 1962. Het is dit jaar 60 jaar geleden dat de epische overwinning werd behaald. En nu weet je ook waarom ze een Plus Four hebben genomen en niet een krachtigere variant zoals de Plus Six. De Plus Four heeft een 2.0-liter BMW-motor, goed voor 255 pk en 350 Nm. In zo’n vijf seconden zit je op 100 km/u en de topsnelheid ligt op 240 km/u, als je durft.

Een Morgan Plus Four LM62 kun je aan een aantal zaken herkennen. De opvallende sticker ’29’ bijvoorbeeld. Maar ook het witte dak in combinatie met de Morgan Tertre Rouge of Morgan Jet Green lakkleur. Er zijn speciale badges aangebracht en een plakkaat in het interieur geeft nog eens aan dat je met een limited edition te maken. Kortom, Morgan heeft zijn best gedaan er iets speciaals van te maken. In Nederland is Louwman Exclusive de officiële Morgan dealer.