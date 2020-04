MotoGP-coureur geschorst vanwege eten vlees

Moet je tegenwoordig verplicht vegetariër zijn in de MotoGP? Of heeft de kwestie rond Iannone misschien toch met doping te maken?

Het klinkt misschien als een grap, maar dit heeft niets te maken met 1 april. Wel met Aprilia. MotoGP-coureur Andrea Iannone, die rijdt voor Aprilia, is namelijk geschorst vanwege het eten van verontreinigd vlees. Dat is in ieder geval de reden die hij zelf opgeeft.

Het verhaal van Iannone heeft alles te maken doping. Dit is een term die in de autosport eigenlijk nauwelijks voorbij komt. In ieder geval niet in de Formule 1. Bij de tweewielers komt er echter wel zo nu en dan een dopingkwestie voorbij. En dan hebben we het niet alleen over wielrennen.

Deze specifieke kwestie is een bijzonder geval. Aprilia-rijder Iannone werd in november positief getest voor doping. Daarbij vond men de anabole steroïde drostanolon. Dit stofje zorgt voor meer kracht en kan tevens het gewicht verminderen. Hij bleek echter een goede reden c.q. smoes te hebben: de uitslag zou het resultaat zijn van het eten van verontreinigd vlees. Dat zou dus betekenen dat de doping onopzettelijk was gebeurd.

De FIM (de FIA van de tweewielige motorsport zeg maar) is meegegaan in het verhaal van Iannone. Dat blijkt uit de verminderde straf die de Italiaan heeft gekregen. Normaal gesproken staat er namelijk een schorsing van vier jaar op doping. Vandaag heeft Iannone te horen gekregen dat de FIM hem voor 18 maanden schorst.

Anderhalf jaar valt in vergelijking met vier jaar nog mee, maar als er daadwerkelijk geen kwade opzet in het spel was, is het nog steeds veel. Een geluk bij een ongeluk is dan weer dat er op dit moment toch niet geracet wordt. Iannone kan nog in hoger beroep gaan bij het internationaal sportribunaal CAS, in een poging de schorsing vanwege doping ongedaan te maken.