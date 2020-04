Nederlandse autoverkoop incasseert eerste klap

De vraag is natuurlijk niet of er de afgelopen maand minder auto’s geregistreerd zijn, maar hoeveel.

De eerste maand waarin de strenge coronamaatregelen in Nederland van kracht werden ligt inmiddels achter ons. Uiteraard bleef het effect op de autoverkopen ook niet achter. BOVAG maakt vandaag de balans op van de afgelopen maand en het afgelopen kwartaal.

Het valt op zich nog mee: uiteindelijk zijn er 38.507 nieuwe auto’s geregistreerd. Daarbij ging het vooral om auto’s die al voor de invoering van de coronamaatregelen waren besteld. Vorige maand werden er 29.868 auto’s geregistreerd. Dit waren er ten opzichte van februari vorig jaar zelfs ietsje meer. Toen was de invloed van corona dus nog beperkt. Nu is het tij echter gekeerd. Ten opzichte van vorig jaar is er namelijk sprake van een daling van 23,4%.

We hebben niet alleen de maand maart achter ons liggen, maar ook het eerste kwartaal van 2020. Als we kijken naar de eerste drie maanden bij elkaar dan zijn er 103.203 nieuwe auto’s geregisteerd, waar dat er in Q1 2019 115.451 waren. Dit komt neer op een daling van 10,6%.

Als we naar de meest verkochte modellen kijken van maart valt de Model 3 op. Deze staat namelijk gewoon weer op nummer 1. Na de stormloop van eind 2019, waren de verkoopcijfers van dit model behoorlijk gekelderd in januari en februari. Dat was natuurlijk te verwachten. Het model is nu echter weer opgekrabbeld. Waar er vorige maand maar 135 Model 3’s geregistreerd werden, was dit in maart bijna het tienvoudige met 1.339 exemplaren.

Autoverkoop Maart 2020

De top 5 van modellen en merken voor het eerste kwartaal zag er als volgt uit:

Volkswagen Polo: 3.281 registraties Kia Niro: 2.921 registraties Ford Focus: 2.770 registraties Renault Clio: 2.677 registraties Kia Picano: 2.223

Volkswagen: 11.920 registraties Kia: 7.837 registraties Toyota: 7.134 registraties Peugeot: 7.102 registraties BMW: 6.375 registraties

Helaas is het in april nog niet afgelopen met de ‘targeted lockdown’. In maart werd het aantal registraties nog een beetje op niveau gehouden door de bestellingen van voor de maatregelen. In april kunnen we daar niet meer op rekenen. Hoewel de dealers nog wel open zijn, zal de verkopen waarschijnlijk dan pas echt gaan kelderen.

De statistieken van alle modellen zijn te bekijken in dit overzicht van BOVAG.