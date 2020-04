Dit is geen vliegende auto, maar een rijdend vliegtuig

Dat kan ook nog. Maak kennis met de Learmousine.

Er zijn diverse bedrijven die verwoede pogingen doen een vliegende auto van de grond te krijgen. Dit is geen gemakkelijke opgave. Dit blijkt uit het feit dat Pal-V, een van de pioniers, nog steeds niet aan levering toe is. Je kunt het echter ook andersom aanpakken: een rijdend vliegtuig maken. Dat is precies de gedachte achter deze Learmousine.

Zo’n opzichtig ding kan natuurlijk maar uit één land afkomstig zijn: de USA. Gelukkig hebben ze daar lange rechte stukken weg, want die heb je wel nodig met een lengte van 12,4 meter. De breedte is beperkt gebleven tot 2,44 m, omdat ze de vleugels uit praktische overwegingen toch maar achterwege gelaten hebben. Weliswaar zitten er nog wel staartvleugels op, maar die kunnen indien nodig ingeklapt worden. Het apparaat is gewoon straatlegaal, mocht je daar twijfels over hebben.

De Learmousine wordt niet aangedreven door een straalmotor, alhoewel we daar ook niet raar van op zouden kijken. In plaats daarvan heeft het gevaarte een 8,1 liter Chevy V8 gekregen, die achterin is geplaatst. Deze levert 400 pk. Niet onaardig, maar zo snel als de Learmousine eruit ziet zal hij niet zijn. Mocht je overigens toch de indruk willen wekken dat de auto over straalaandrijving beschikt: speakers aan de buitenkant produceren indien gewenst een bijpassend geluid.

Als je wel eens in een party limousine heb gezeten zal het interieur vertrouwd aanvoelen. Met een 42 inch tv, minibar, 17.000 Watt-speakers en kleurrijke verlichting zijn alle ingediënten voor een vrolijk ritje aanwezig. Met een beetje goede wil kun je er een mannetje of achttien in kwijt.

Als je dit een vet ding vind dat is er goed nieuws: hij wordt binnenkort geveild. Bieden op de one and only Learmousine kan tijdens de Indy 500 veiling, die voor 12 tot en met 17 mei op de planning staat. De bovenstaande Chevrolet 2500 en de oplegger krijg je er bij.

Foto’s: Mecum Auctions