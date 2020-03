Eerste MotoGP van 2020 in Qatar ook ge-cancelled

Iets met Italianen die Qatar niet in mogen waardoor de hoogste klasse in Qatar wordt ge-cancelled.

Aanstaand weekend stond de eerste race op het programma van het MotoGP seizoen 2020. Maar ook dit loopt net als vele evenementen deze weken, niet als gepland. Ook de hoogste klasse van het wereldkampioenschap wegracen moet een evenement afstaan aan het Corona virus. De organiserende organisaties FIM, Dorna en IRTA hebben dat zojuist bekend gemaakt.

De eerste race zou zondag 8 maart gehouden worden op Losail in Qatar. Dat land heeft niet net zoals de Zwitsers overheid een verbod uitgevaardigd op publieksevenementen. In dit geval was het specifiek het inreisverbod voor Italianen dat het onmogelijk maakt om het circus door te laten gaan. Om nou van start te gaan zonder Rossi is ook zo wat.

Alleen MotoGP ge-cancelled

Het verhaal is nog iets gecompliceerder want iedereen die direct vanuit Italië vliegt, of daar de afgelopen 2 weken is geweest moet eerst 14 dagen in quarantaine. Dus dat gaan de MotoGP coureurs niet redden, vandaar: ge-cancelled. Maar de Moto2 en Moto3 teams waren al wel in het oliestaatje. Dat betekent dat die klassen WEL verreden zullen worden dit weekend. Bijzonder! Maar goed, aanstaande zondag eindelijk een keer aandacht voor de minstens zo spectaculaire Moto2 en Moto3 klasse.