Deze Porsche 918 is Rivera Blue. Mag dat?

En omdat deze Porsche 918 Spider deze kleur heeft, is ‘ie uiteraard ook meer dan briljant.

De Porsche 918 Spyder is een beetje een tegenstrijdige auto. De techniek en prestaties staan buiten kijf. Die zijn indrukwekkend en bizar. Je moet alleen wel fan zijn van het Duitse uiterlijk.

Sneller

Een Ferrari, Lamborghini of Pagani schreeuwen het veel meer van de daken dat ze snel zijn. Ironisch, want de kans is groot dat de Porsche 918 onder alle mogelijke omstandigheden sneller is. Nu heeft dat wel een voordeel, want vaak blijft zo’n ontwerp langer vers. Iets dat je duidelijk ziet als je een Carrera GT naast een Ferrari Enzo zet. Of dat ook zal zijn met de 918 Spider en LaFerrari, moet de tijd uitwijzen.

Riviera Blue

Nu zijn veel exemplaren van de Porsche 918 gespoten in een vrij saaie kleur zoals zwart, wit, zilver of grijs. Op zich kan de auto het prima hebben, maar het is ook een beetje saai. Gelukkig heeft niet iedereen gekozen voor een saaie klaar. In dit geval is er namelijk gekozen voor Riviera Blue op deze 918 met het gewilde Weissach Package van het Duitse merk.

Weissach Package

De oplettende lezer zal gezien hebben dat de Porsche 918 met Weissach Package eigenlijk andere wielen heeft. Dat klopt ook, in dit geval zijn beide wielen sets gespecificeerd. Nu zijn de standaard wielen iets opvallender dan de BBS-esque velgen van de Porsche 918 met Weissach Package, dus het past wel zo.

Paint To Sample

Nu zijn er wel meer Porsches 918 met een aparte kleur. Een groot verschil is dat deze af-fabriek middels het ‘PTS’-programma is geleverd. De Porsche 918 is niet gewrapped of later opnieuw gespoten in Riviera Blue. Nee, deze hypercar kwam de productieband afrollen in deze kleur die gek genoeg op elke Porsche goed lijkt te staan.

Interieur

Overigens is er niet alleen gebruik gemaakt van het PTS-programma voor het exterieur, ook het interieur mocht ervan profiteren. De piping is Riviera blauw, evenals de enkele andere details in het interieur, waaronder de sleutel. Dankzij paint to sample kun je in principe elke kleur kiezen die je maar wenst. Dat kan vaak op slechts een beperkte hoeveelheid van de productieslots. Dus wat denk jij: kraken of maken? Laat het weten, in de comments.

Benieuwd hoe dit rijdt? Check dan onze rijtest met de deze hypercar!