ECD Land Rover Defender op steroïden is weinig origineel

ECD Land Rover Defenders in aangepaste vorm kunnen we zeker waarderen, waar gaat het mis bij deze?

De oude en originele Land Rover Defender is nu al een tijdje uit productie. Sterker nog, het is alweer vier jaar geleden dat het 4×4 icoon bedankt werd voor zijn diensten.

Restomod

Maar dat wil niet zeggen dat er geen nieuwe oude Land Rover Defenders de revue passeren. Net als bij andere evergreens als de Porsche 911 en Ford Mustang is de Defender een gewidl object in de restomod-scene. Het restomodden is eigenlijk niets meer dan tunen en moderniseren tegelijkertijd.

ECD

Dat werkt de ene keer beter dan de ander. Vaak is budget toch een bepalende factor. Dat is met deze ECD Land Rover Defender niet het geval. De auto die je op de afbeeldingen ziet, is het resultaat van noest arbeid van de firma ECD, ofwel East Coast Defender.

Project Punisher

De terreinauto heeft als bijnaam Project Punisher en kan gezien worden als een romantische hommage naar de documentaireserie ‘The Punisher’. Helaas is het niet al te origineel gedaan. Als eerste de kleur: zwart. Ja, je zou die kleur kunnen kiezen, maar het mooie is dat je kan kiezen wat je wil bij de Defender tuner uit Florida en dan ga je voor zwart. Alsof je bij een sterrenzaak een broodje kroket bestelt.

Motor

Dat is in elk geval niet gebeurd met de motor in de ECD Land Rover Defender. Onder de aluminum motorkap vinden we namelijk niet de originele diesel terug. Gelukkig. De Transit motor, die de Britten standaard monteren, heeft plaats mogen maken voor een LC9 V8 van GM. Dat betkent een 5.3 liter grote motor met om en nabij de 320 pk. De automaat is eveneens van GM afkomstig en heeft de beschikking over zes voorwaartse verzetten.

Interieur

Net als bij het exterieur gaat het ook fout bij het interieur van deze ECD Land Rover Defender ECD. Op een of andere manier worden telkens semi-racekuipen in gemonteerd. We hebben het over een Defender, een auto met een ‘avontuurlijke’ definitie van stabiliteit. Die stoelen zijn leuk in een TVR, maar hebben in een Land Rover niets te zoeken.

Kosten

Wat het geintje je gaat kosten, is nog niet bekend. Dit soort projecten zijn bijna altijd uniek met een uniek prijskaartje. Ga er maar vanuit dat dit soort specialistenwerk veel geld kost.