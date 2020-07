MotoGP seizoen begint eindelijk!

Zou Marc Marquez de derde race op rij op zijn naam zetten?

Aankomende zondag begint het MotoGP seizoen dan eindelijk na vier maanden wachten. Qatar werd letterlijk het einde van wat een mooi seizoen had moeten worden. De kalender werd wat aangepast en nu gaat de eerste race van start. Vandaag vinden de eerste testsessies plaats op Circuito Permanente de Jerez. Spanjaard Marc Márquez is zich in eigen land alweer aan het bewijzen deze eerste sessies.

Eerste testsessie en race

Vanochtend werd de eerste testsessie gereden en Marc Márquez wist een tijd van 1.37.941 te klokken. Na hem waren Alex Rins en Valentino Rossi de snelste. Je kunt al wat beelden van deze sessie bekijken. Vandaag zullen twee testsessies gereden worden van negentig minuten. Waarna vrijdag de eerste vrije training begint. Zaterdagmiddag is de kwalificatie voor de race. Bij de race van zondag is geen publiek welkom. Voor wie de eerste race van dit MotoGP seizoen wilt volgen is deze de 19e om 14:00 uur te zien.

Márquez won de afgelopen twee jaar al op het circuit van Jerez. In 2018 en 2019 stond hij bovenop het podium. Rins en Rossi klokte vandaag tijdens de testsessie ook hoge tijden. The Doctor wilde dit jaar bepalen of hij nog competitief genoeg was om door te gaan met racen. Aangezien dit een heel vreemd seizoen is en Rossi er nog zin in heeft zullen we hem in 2021 terugzien. Wij zijn benieuwd naar Rossi’s resultaten.

Kalender MotoGP seizoen

De ingekorte kalender begint dit MotoGP seizoen met twee keer Jerez. Niet alleen deze week maar ook 26 juli staat er weer een race gepland op Circuito Permanente de Jerez.

19 juli: Jerez (Spanje)

26 juli: Jerez (Spanje)

9 augustus: Brno (Tsjechië)

16 augustus: Spielberg (Oostenrijk)

23 augustus: Spielberg (Oostenrijk)

13 september: Misano (San Marino)

20 september: Misano (San Marino)

27 september: Barcelona (Spanje)

11 oktober : Le Mans (Frankrijk)

18 oktober: Aragón (Spanje)

25 oktober: Aragón (Spanje)

8 november: Valencia (Spanje)

15 november: Valencia (Spanje)

Het wordt aankomend weekend meer dan 35 graden in het zonnige Spanje. Het zal naast de eerste race van dit MotoGP seizoen ook de eerste race worden op de nieuwe Michelin Power Slick achterband. Deze zal minder snel moeten slijten.

Zou het Marc lukken om dit jaar wéér op Jerez te zegevieren of zet jij je geld op een andere coureur?