Valentino Rossi kan weer werken, agenda MotoGP bekend

Jazeker, ook bij de MotoGP klasse kijkt men weer vooruit, nu de agenda MotoGP bekend is.

Het coronavirus heeft ervoor gezorgd dat de gehele sportwereld een tijdje onmogelijk stil kwam te liggen. Langzaam maar zeker beginnen diverse organisaties weer te hopen en te plannen om de seizoen af te maken.

Regelgeving

In het geval van motorsport is dat erg lastig. Met dit soort wereldkampioenschappen wordt er namelijk binnen een continent of zelfs wereldwijd competitie bedreven. De KNVB heeft het vrij eenvoudig in dat opzicht: die hebben te voornamelijk te maken met Nederlandse regelgeving.

MotoGP

Bij de F1 en in dit geval de MotoGP hebben ze te maken met verschillende overheden en verschillende regels betreft het coronavirus. In het ene land zijn ze nu eenmaal in een ander stadium dan het het andere land. Vandaar dat het even duurt voordat er een planning is.

13 races bevestigd

De Formule 1 kalender is inmiddels bekend voor de komende acht races. Nu de agenda van de MotoGP bekend is, kunnen we zien dat de oplossingen niet heel anders zijn dan bij de F1. Zo zijn er dubbele races op Jerez, Red Bull Ring, Misano, Aragón én Valencia. Sowieso is Spanje een populaire bestemming dit seizoen, want er wordt maar liefst 7 keer een GP gehouden in Spanje.

De Moto GP Agenda 2020 ziet er als volgt uit:

19 juli | GP van Spanje (Jerez-Angel)

26 juli | GP van Andalusië (Jerez-Angel)

9 augustus | GP van Tsjechië (Brno)

16 augustus | GP van Oostenrijk (Red Bull Ring)

23 augustus | GP van Stiermarken (Red Bull Ring)

13 september | GP van San Marino (Misano)

20 september | GP van Emilio Romagna (Misano)

27 september | GP van Catalonië (Barcelona)

11 oktober | GP van Frankrijk (Le Mans)

18 oktober | GP van Aragón (Aragón)

25 oktober | GP van Tereul (Aragón)

8 november | GP van Europa (Valencia)

15 november | GP van Valencia (Valencia)

Nog te bevestigen races:

Deze circuits staan wel op de planning, maar moeten nog bevestigd worden. Dit zal voor 31 juli gebeuren (anders gaat het feestje niet door).