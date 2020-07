Nederlanders op zoektocht naar caravans en campers

Nu we massaal in eigen land op vakantie gaan stijgen de zoekopdrachten.

In Nederland is het aantal kampeerders altijd goed vertegenwoordigd. Vanwege het c-woord dit jaar vieren we de vakantie graag in eigen land. Niet te veel geld uitgeven maar toch op vakantie, de caravans en campers worden populairder. Dat is ook te zien aan de statistieken van Marktplaats want er is veel meer gezocht naar kampeerwagens.

Bijna 80% toename in zoekopdrachten

Volgens toerismebureau NBTC brengen Nederlanders de zomervakantie liever door in eigen land. Onzekerheid over de tweede golf en lockdowns worden genoemd als redenen. Het CBS noemt een andere reden: we blijven Nederlanders en houden onze portemonnee liever dicht omdat we pessimistischer zijn over onze financiële situatie. Het zijn dan ook niet alleen de luxe campers die veel worden gezocht maar ook de opknappers. Er is een toename van 78 procent in zoekopdrachten in juni naar campers en caravans. Het aanbod groeide iets minder hard dan de vraag, er staan 16 procent meer advertenties (98.540).

De regeltjes: rijbewijs en gewicht caravan

Mocht je na het lezen van dit nieuws mee willen gaan met de nieuwste hype en op Marktplaats gaan zoeken naar een sleurhut willen we je toch wat regelgeving meegeven. Als je auto samen met de caravan meer dan 3.500 kilo weegt en de aanhanger meer dan 750 kilo mag wegen heb je een aanhangrijbewijs (B+E) nodig. Mocht je voor het magische jaartal 1984 het rijbewijs hebben behaald staat deze automatisch op jouw rijbewijs. Zorg er ook voor dat jouw auto de nieuwe hippe caravan wel mag trekken. Op het kentekenpasje van de auto staat het maximaal geremd gewicht (Techn. max. massa AHW geremd). Dit mag de caravan dus maximaal wegen. Bij het beladen van de caravan moet je erop letten dat je niet over de toegestane maximum massa gaat. Het gewicht wat je in de caravan kunt laden bereken je door de massa rijklaar van de toegestane maximum massa af te halen.

De zoektocht

Mocht je nou een camper of caravan zoeken op Marktplaats is het altijd handig om kitnaden te controleren. Je wilt natuurlijk niet natregenen tijdens de vakantie in Nederland. Als jouw budget een camper toelaat is er al een mooi lijstje met campers. Let bij een camper ook op het onderhoud van de motor. Als leek het aantal zoekopdrachten nog iets omhoog brengen bleek ongeveer hetzelfde als een zoektocht naar auto’s. Eigenschappen en zaken als bouwjaar, uitvoeringen als ‘sport’ of ‘favorit’, 1e eigenaar en zelfs dealeronderhouden.

Zo bleek deze Fendt Favorit goed betaalbaar en geschikt voor het B rijbewijs. Voor 1.950 euro kun je de nieuwe eigenaar zijn. Hij heeft al wat ervaring uit 1988. Als de caravans even goed zijn als de trekkers kan hij vast nog wel wat jaartjes mee.

Voor de echte caravantrekker met BE rijbewijs en een grote portemonnee zou de Knaus Sport iets kunnen zijn. Ondanks dat het ons ontgaat waar de naam ‘sport’ op gebaseerd is ziet deze caravan er iets moderner uit. Hij komt uit 2010 en is compleet inclusief inventaris, van de eerste eigenaar en dealeronderhouden. De vraagprijs is maar liefst 11.900 euro.

Zijn jullie al massaal op zoek gegaan naar een vakantieverblijf op wielen of houden jullie het bij een hotel in eigen land?

Bron: Marktplaats