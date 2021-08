Parkeren in Haarlem peperduur door F1 Zandvoort

Mocht je geld te veel hebben en op zoek zijn naar een parkeergarage, zo duur is parkeren in Haarlem het volgende weekend. Verwacht maar een hoop G-klasses te zien.

Volgende week strijkt het kapitalisme neer in Zandvoort. Voor het eerst sinds 1985 kunnen we genieten van Formule 1-auto’s op de racebaan in de duinen. Ondanks dat Formule 1 altijd al een sport is geweest voor de rijken der aarde, is het nu wel heel excessief.

In de jaren ’80 was het nog een charmant zooitje playboys met bakkebaarden een meerdere maîtresses. Zandvoort werd bezocht omdat de coureurs het een geweldige baan vonden, niet zozeer omdat het geld opleverde. Tegenwoordig regeert het grote geld compleet. Nu nog meer dan vroeger.

Verstappen factor

Gelukkig is daar een Nederlander die een revelatie is voor de sport. Ja, zo mag je Verstappen ons inziens wel noemen. Het is er zeker leuker op geworden, ondanks dat er in die periode maar een team dominant is geweest als het op wereldtitels aankomt. En als er succes is, dan liften wij Nederlanders maar al te graag mee op dat succes. Daarom moet er ineens een GP op Zandvoort komen. Simpelweg omdat er nu geld mee te verdienen valt. Althans, mits de artiesten gratis komen optreden.

Maar ook eromheen wordt er lekker geld verdiend. Reken er maar op dat er een speciaal tarief geldt voor een broodje kroket of flesje drinken. Ook het parkeren is duurder geworden. De parkeergarage in Haarlem heeft speciaal voor 3, 4 en 5 september zijn prijzen aangepast. Parkeren kost dan 50 euro.

Parkeren in Haarlem

Dan maakt het niet uit hoe lang je gaat parkeren. Dus of je nu 5 minuten, 5 uur of de hele dag er staat, parkeren in Haarlem gaat je 50 euro kosten. Dit soort revenue-management wordt al jaren toegepast bij hotels en vliegtuigmaatschappijen. Nu is het tijd voor parkeerplaatsen.

Nu denk je: dit riekt wel héél erg naar Prins Bernhard! Dan moeten wij zeggen: nee! De prins was weliswaar eigenaar van de parkeergarage, maar in 2020 heeft hij het verkocht. Het is dus niet zo dat met de inkomsten van de parkeergelden de artiesten nu wel betaald gaan worden.

Via: De Telegraaf.

Fotocredit: zwarte G55 in parkeergarage in Haarlem, door @hhitalia.