Video: Motorrijder over het hoofd gezien door vrachtwagen

Als motorrijder moet je er altijd rekening mee houden dat ze je niet zien.

Op de motorfiets is het oppassen geblazen met het overige verkeer, zo laat ook deze video weer zien.

  2. Dutchdriftking zegt

    Dit is ook wel een pannenkoek hoor…. Les 1 bij het motorrijden, haal in met voldoende snelheidsverschil zodat je voorbij de auto bent voordat deze van rijbaan wisselt…. Bij vrachtwagens moet dat natuurlijk ook. Gat groot genoeg? Gas en er voorbij.

    • lekkaah zegt

      Je hebt tegenwoordig veel van die “ragebait” video’s. Vaak van fietsers in London bijvoorbeeld. Gaan expres auto’s dwarsbomen met hun veel te snelle e-bike, en het dan uploaden.

      Ze zijn dan zo overtuigd van zichzelf zonder ruimte voor discussie of redelijkheid dat ik eruit ben. Ragebait voor views op social media.

