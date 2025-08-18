Video: Motorrijder over het hoofd gezien door vrachtwagen

Als motorrijder moet je er altijd rekening mee houden dat ze je niet zien.
Op de motorfiets is het oppassen geblazen met het overige verkeer, zo laat ook deze video weer zien.
Bekijk ook deze video: En daarom is er een doorgetrokken streep!
Auteur: Redactie Autoblog, gepost om – 5 Reacties
Reacties
slakkie zegt
Of van die motorrijder zich geen zak aantrekken … zo heb je er ook
Dutchdriftking zegt
Dit is ook wel een pannenkoek hoor…. Les 1 bij het motorrijden, haal in met voldoende snelheidsverschil zodat je voorbij de auto bent voordat deze van rijbaan wisselt…. Bij vrachtwagens moet dat natuurlijk ook. Gat groot genoeg? Gas en er voorbij.
martinus.tussengas zegt
Haal dan ook in.. beetje rond de dode hoek blijven hangen.
Thieuke zegt
Blijf daar dan ook niet rijden. Haal in, of blijf erachter, maar nee, lekker in die dode hoek blijven joh. En dan achteraf gaan klagen. Dan ben je echt wel een pannekoek.
lekkaah zegt
Je hebt tegenwoordig veel van die “ragebait” video’s. Vaak van fietsers in London bijvoorbeeld. Gaan expres auto’s dwarsbomen met hun veel te snelle e-bike, en het dan uploaden.
Ze zijn dan zo overtuigd van zichzelf zonder ruimte voor discussie of redelijkheid dat ik eruit ben. Ragebait voor views op social media.