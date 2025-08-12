Video: Niet uitwijken, maar remmen

Wanneer je allebei dezelfde ideeën hebt over uitwijken.
Een auto komt frontaal op je af. Naar links, naar rechts. Hij doet hetzelfde. Gelukkig zijn er nog de remmen van de auto.
Bekijk ook deze video: Busje negeert slagbomen bij overgang
Auteur: Redactie Autoblog, gepost om – Reageer
