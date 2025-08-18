Moddervette Audi op Marktplaats heeft 24(!)-inch Vossen

En ook nog een piekfijn getuned, in een frisse kleurcombi.

Je kunt je Audi laten aanpakken door Abt of Mansory, maar dat is zo cliché en meteen ook bijzonder duur. Zo is de duurste RS Q8 van Marktplaats een Abt Signature die ruim drie ton kost. Voor minder dan de helft heb je op dezelfde verkoopwebsite een minstens zo dikke SUV met loeidikke Vossen eronder, koolstofvezel in overvloed én een leuke vermogensbump.

De verkoper vertelt aan Autoblog.nl dat de RS Q8 is binnengekomen als standaardmodel, maar wel in de prachtige ‘Matador Red‘-parelmoer lak. Er zaten wel al wat leuke opties op, zoals het RS Dynamic Pack met sperdiff en keramische remschijven. De dealer uit Boxtel heeft er vervolgens een Maxxon-carbonpakket op gezet bestaande uit onder andere de grille en spiegels. Daarnaast heeft de Q-specialist de Q8 wat dichterbij de grond gezet.

De 4.0-liter TFSI is gechipt, kreeg 200-cell downpipe met sportkatalysator en aangepaste inlaten en luchtfilter. Ook de versnellingsbak is bewerkt. Het resultaat? Een vermogen van 720 pk en een koppel van 1.050 Nm! Dat is 120 pk en 250 Nm meer dan voorheen.

Dikke Vossen jonguh!

De kers op de RS-taart zijn toch wel die gouden LM Vossen-velgen. Ze zijn zoals je al las 24-inch groot en behoorlijk kostbaar. Het setje is los bijna € 12.000 waard. Wil je ze erop houden, dan vraagt de verkoper een meerprijs van € 7.500 mits je de originele Audi-velgen achterlaat.

Nog even tussendoor: wie afgelopen weekend bij de circuitdag was van de stichting Against Cancer heeft er de rode RS Q8 kunnen spotten. De verkoper was er zelf ook aanwezig en vertelt dat het een hele eer was om de kinderen rond te mogen rijden in de RS Q8. ”Daar kwam de auto echt tot zijn recht”, benadrukt hij.

Wat kost deze getunede RS Q8?

Het Brabantse autobedrijf vraagt € 138.795 op Marktplaats voor de SUV. Dat is dus zonder de gouden velgen. Wil je die er ook bij, dan groeit het prijskaartje naar € 146.295. Ook dan zit ‘ie dus nog onder de helft van een Abt Signature.