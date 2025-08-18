Geen liefhebber meer? Man ruilt Ferrari F40 in voor nep-Defender en grote zak geld

Een logge SUV boven een klassieke Ferrari.

Een Ferrari F40 bezitten is ook geen pretje. Je trekt altijd de aandacht wanneer je voor een boodschap weg moet, hij neemt nogal wat ruimte in de garage in beslag, het is angstaanjagend om in te rijden en de gewichtsbesparingen hebben het comfortniveau niet echt opgewaardeerd. Niet meer dan logisch dus dat je zo’n oude rakker inruilt voor een nieuwe SUV, toch?

Dat is waarschijnlijk ongeveer wat een Amerikaanse F40-eigenaar [foto ter illustratie] dacht. Hij bezocht een Ineos-dealer (die bestaan blijkbaar echt) in Florida, sprak er de manager aan en vroeg om zijn kostbare Ferrari in te ruilen voor een Ineos Grenadier Station Wagon. Vergis je niet: de Station Wagon-uitvoering is geen lage Touring of Avant, maar een Defender met een langere bips.

F40 inruilen op Grenadier

Voor deze klant wilde de Ineos-verkoper wel wat kopjes cappuccino inschenken. Van bovenaf krijgt de verkoper de opdracht om een deal te sluiten. ”Je haalt hem binnen en komt er zo snel mogelijk weer vanaf”, zegt George Ratcliffe, de baas van Ineos Amerika en zoon van oprichter Jim.

Vermoedelijk krijgt de verkoper een leuke bonus, want hij komt tot een deal: de Ferrari-inruiler krijgt een nieuwe Ineos Grenadier ter waarde van tenminste $ 71.000 én $ 2,4 miljoen. Dat is omgerekend ongeveer € 2 miljoen. We weten helaas niet veel meer over de F40.

Wat we wel weten, is dat de Ineos-verkoper een leuke deal heeft gesloten. Één dag na de inruil weet hij al een nieuwe eigenaar te vinden voor de klassieke Ferrari. Het verkoopbedrag? $ 2,5 miljoen of omgerekend € 2,1 miljoen. Er zijn dagen bij dat wij bij Autoblog minder omzet draaien per dag.

Liefhebber?

En zo ben je een F40 armer en 2 miljoen en een Grenadier verder. De man zou de SUV gaan gebruiken voor op zijn boerderij. Ik ga ervan uit dat de F40 niet zijn enige auto was en ik weet dat de kans groot is dat er nog wat liefhebbersauto’s in zijn garage staan. Maar doe je nog mee als auto-enthousiasteling als je het geld en een SUV verkiest boven een F40? Daar mogen jullie over oordelen.

Foto: Ferrari F40 gespot door @spotcrewda

Bron: Newsweek