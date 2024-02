Deze Toyota Supra is 15 keer de wereld rond geweest

Er staan echt bizar veel kilometers op de teller van deze Toyota Supra, al zie je dat er ook wel aan af.

We moeten het (weer) hebben over kilometerstanden op auto’s. Ze vertellen niet het hele verhaal, historie is belangrijk, bla bla. Toch blijft het altijd bijzonder om een auto met een hoge kilometerstand te zien, de kans op zaken die stuk gaan is gewoon kleiner bij lagere kilometerstanden. Auto’s slijten, dat blijft.

High mileage heroes

Vandaar dat kilometerstanden boven de 300.000 erg hoog lijken, dan wil je toch vaak wel wat anders. Vanaf 400.000 km mag je toch vrij snel spreken van een oude frikandel, er vanuit gaande dat het onderhoud ook een beetje begint te vervallen (móét je echt alle roest oplossen?, etc.). Vanaf 500.000 km mag je toch stellen dat iemand zich echt heel erg heeft ontfermd over het onderhoud van een auto. Of het is een auto die zich leent voor hoge kilometerstanden vanwege notoire betrouwbaarheid. Een Toyota Camry, of een Volvo V70, of vrijwel elke Volkswagen die de 1.9 dieselmotor aan boord heeft.

Toyota Supra (JZA80)

Je denkt waarschijnlijk niet zo snel aan een Toyota Supra van de vierde generatie (JZA80). Aan de andere kant, waarom ook niet? De lol van de welbekende 2JZ-motor van de Supra was grotendeels dat ‘ie betrouwbaar is. Hij is zo tunebaar omdat je best veel ermee kan doen zonder dat je van alles aan koeling moet herzien, laat staan als je dat wél doet. Houd je hem dus grotendeels standaard, dan is het een uiterst houdbare zes-in-lijn.

388.000 mijl

Een zeer ervaren Supra zien we echter niet heel vaak en dit exemplaar heeft erg zijn best gedaan. De teller geeft namelijk 388.199 mijlen aan. Reken je dat even om, dan kom je 624.612 kilometer uit. En hij rijdt nog! Da’s een flinke prestatie.

Nou gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat de motor niet meer de eerste is, al heeft de originele 2JZ-GTE het ook 405.000 kilometer volgehouden. De resterende 220.000 kilometers zijn van het huidige blok. Deze is overigens wel subtiel aangepast, we zien bijvoorbeeld een open luchtfilter en een GReddy-uitlaat. Wat je niet ziet zijn een HKS startmodule, HKS-nokkenastandwielen en een GReddy boost controller. Ook de intercooler en de blow-off valve zijn niet origineel meer. Maar goed, het kan dus veel erger, sterker nog: dit soort mods kunnen vrijwel geen kwaad of verbeteren de efficiëntie van de motor.

Het valt namelijk wel op dat alles wat nog mooi is aan deze Toyota Supra, het enige is dat gereviseerd is. Hij was namelijk niet origineel blauw, de Supra is herspoten in deze kleur in 2000. De chromen velgen met recent toegevoegde Toyo Proxes-banden lijken ook niet origineel.

Plekjes

We wilden zeggen: de Toyota Supra heeft wat plekjes. Dat zou hetzelfde zijn als zeggen: de Bugatti Veyron kan redelijk hard vooruit. De staat van de Supra passeert de vijf-meter-check, maar er zijn een hoop plekken waar de leeftijd en kilometerstand opvallen. Het exterieur valt mee, behalve kleine plekjes en een vrij groot roestgat op de achterklep. Ook de plekken waar de spoiler aan het koetswerk vast zitten hebben wat schade. De onderkant is niet bepaald fabrieksnieuw, maar dat vergeven we deze Supra.

Waar de leeftijd en staat van deze Supra écht opvalt is in het crèmelederen interieur. De bestuurdersstoel is niet de meest frisse meer, maar vergeleken met de achterbank en passagiersstoel valt het mee. We hebben het gevoel dat de bestuurdersstoel dan ook vervangen is en de andere stoelen aan de beurt zijn. Ook doet de elektrische stoelbediening van de bestuurdersstoel het niet meer.

Kopen

De waarde van zo’n afgekloven Toyota Supra is interessant. Er is namelijk wel voor gezorgd, anders haal je niet dit soort standen. En dan is het ook nog eens een linksgestuurde, vierde generatie Twin Turbo 2JZ-GTE Supra mét handbak. De kilometerstand zou de waarde onderuit moeten trappen, de auto zelf zou de waarde door het dak moeten laten schieten.

Met nog vijf dagen op de teller is de realiteit momenteel dat iemand er 42.000 dollar voor overheeft, wat eigenlijk al bizar veel geld is voor een auto in deze staat. En dat gaat nog omhoog. Tsja, je zit met een nieuw interieur en wat uiterlijke restauratie wel op een JDM-legende. De veiling bekijken kan op Bring a Trailer.

